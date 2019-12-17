Dünyanın en seksi spikeri Yanet Garcia görevini bırakıyor

'Dünyanın en seksi' hava durumu sunucusu olarak anılan Meksikalı Yanet Garcia'dan takipçilerini üzecek haber geldi... Garcia'nın Amerikalı erkek arkadaşının yanına taşınacağı ve bu nedenle görevini bırakacağı öğrenildi.

Yanet Garcia, Kasım ayında sevgilisi Lewis Howes ile birlikte Türkiye’ye gelmiş ve İstanbul ile Kapadokya’da çekilen fotoğraflarını 12.4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylamıştı.

YERİNE "LATİN BARBİ" GELİYOR

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; 29 yaşındaki Garcia’nın yerine Venezuelalı Aleira Avendano geçecek. Güzellik uğruna 38 kez bıçak altına yatan Avendano, "Latin Barbi" olarak anılıyor.

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, 29 yaşındaki model sadece göğüslerini büyütmek için 7, burnunu yaptırmak için 5, yağ aldırmak, dudak, diş ve diğer düzeltmeler için 18 kez bıçak altına yattığını söylemişti. Aleira Avendano, zaman ve sabrın yanı sıra tüm bu estetik ameliyatlar için 200 bin dolar harcadığını da sözlerine eklemişti.

