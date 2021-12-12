Dünyanın en seksi spor spikeri Jimena Sanchez sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı!

Cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine toplayan Meksikalı spor spikeri Jimena Sanchez, bu defa Instagram hesabından aşk pozunu paylaştı. Sevgilisi Tis Zombie ile dudak dudağa poz veren güzel sunucunun paylaşımına beğeni yağdı.

Latin Amerika'da spor spikerliği yapan 37 yaşındaki Sanchez, en ünlü erkek dergileri tarafından 'Dünyanın En Seksi Spor Spikeri' seçilmişti.

Instagram'da 8 milyondan fazla takipçisi bulunan ünlü sunucuya, modellik teklifleri yağıyor.

Sosyal medyada aktif olan sunucu, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.



