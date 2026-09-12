Dünyanın en tehlikeli deniz yolculuğu!

Myanmar ve Bangladeş'ten Malezya ile Endonezya'ya ulaşmaya çalışan Rohingyaların kullandığı deniz rotasında ölümler giderek artıyor. Eski balıkçı tekneleriyle Bengal Körfezi ve Andaman Denizi'ne açılan binlerce kişi, dünyanın en ölümcül göç yollarından birinde hayatta kalmaya çalışıyor. Bu yılın yalnızca ilk 6 ayında 820 kişi öldü veya kayboldu.

Her yıl binlerce Rohingya, daha güvenli bir yaşam umuduyla Bangladeş ve Myanmar'dan Malezya ya da Endonezya'ya gitmek için denize açılıyor. Ancak kullanılan teknelerin kötü durumda olması, uzun süren yolculuklar ve insan kaçakçılığı nedeniyle rota ölümcül bir tablo ortaya çıkarıyor.

Birleşmiş Milletler'e göre geçen yıl yaklaşık 6 bin 500 Rohingya bu yolculuğa çıktı. Yaklaşık 900 kişi ise denizde öldü veya kayboldu.

2026'nın yalnızca ilk 6 ayında ise ölü veya kayıp olarak bildirilenlerin sayısı 820'ye ulaştı. Haziran sonu itibarıyla yaklaşık 5 bin 700 kişinin denize açıldığı tahmin ediliyor. Böylece yılın ilk yarısında denize çıkanların sayısı, 2025'in tamamındaki rakama oldukça yaklaştı.

“BABA, BENİ MALEZYA'YA GİDEN TEKNEYE BİNDİRECEKLER”

Bu tehlikeli yolculuklara çıkan herkes kendi isteğiyle teknelere binmiyor.

15 yaşındaki Jani Alom'un hikayesi bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Alom, ailesiyle yaklaşık 10 yıldır Bangladeş'teki Cox's Bazar mülteci kamplarında yaşıyordu.

Okuldan eve döndüğü bir akşam kaçırılan çocuk için ailesinden yaklaşık 2 bin 800 dolar fidye istendi. Babası Abdul Nur, parayı bulabilmek için akrabalarından ve kamptaki komşularından yardım istedi. Ancak oğlunu kurtaramadı.

Nur'un Jani'den aldığı son telefon haziran ayının başlarında geldi.

Panik içindeki çocuk babasına, “Baba, beni Malezya'ya giden bir tekneye bindirecekler.” dedi. Ardından telefonu alan kişi ise Nur'a oğlunun satıldığını ve Malezya'ya gönderileceğini söyledi.

Bu görüşmenin ardından Nur, oğlundan bir daha haber alamadı.

500'DEN FAZLA KİŞİNİN AKIBETİ BİLİNMİYOR

Nur, oğlunun haziran sonunda Myanmar'dan ayrılan ve temmuz ayında kaybolan iki tekneden birinde olduğunu düşünüyor.

BM'nin verdiği bilgilere göre teknelerden birinde yaklaşık 250, diğerinde ise 280 kişi bulunuyordu.

İlk tekne hareket ettikten yalnızca kısa süre sonra bağlantısını kaybetti. İkinci teknenin ise yaklaşık bir hafta sonra Myanmar açıklarında battığı tahmin ediliyor.

İlk teknenin 12 saat içinde alabora olduğu belirtilirken, ikinci teknenin yaklaşık 9 gün denizde kaldıktan sonra 8 Temmuz'da Andaman Denizi'nde battığı düşünülüyor.

Myanmar kıyılarında teknelerde bulunduğu tahmin edilen bazı kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

HER 7 KİŞİDEN BİRİ YOLCULUĞU TAMAMLAYAMIYOR

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre Bengal Körfezi ve Andaman Denizi üzerinden gerçekleştirilen yolculuk, mülteci ve göçmenlerin kullandığı deniz rotaları arasında en yüksek ölüm oranına sahip.

Yaklaşık her 7 kişiden biri yolculuğu tamamlayamıyor.

Ancak gerçek bilanço resmi rakamlardan çok daha ağır olabilir. Çünkü birçok tekne yolculuğu yetkililerin bilgisi dışında gerçekleşiyor. Bazı tekneler ise içindeki herkesle birlikte kaybolduğu için hiçbir zaman kayıtlara geçmiyor.

KAÇIRILIYOR, FİDYE İSTENİYOR

Rohingyaların yaşadığı kamplarda insan kaçakçılığı ve kaçırılma vakalarının da arttığı belirtiliyor.

Cox's Bazar'daki kamplarda yaşayan bazı kişiler silahlı gruplar tarafından kaçırılıyor ve ailelerinden fidye isteniyor. Bazıları ise insan kaçakçılarına teslim edilerek zorla teknelere bindiriliyor.

Böylece güvenli bir yaşam arayışıyla başlayan yolculuk, birçok kişi için ölüm kalım mücadelesine dönüşüyor.

BİR MİLYONDAN FAZLA ROHINGYA KAMPLARDA YAŞIYOR

Rohingyalar, Myanmar'ın Arakan eyaletinden gelen Müslüman azınlık olarak biliniyor. Topluluk, uzun yıllardır baskı ve şiddetle karşı karşıya.

2017'de yüz binlerce Rohingya, Myanmar'daki şiddetten kaçarak Bangladeş'e sığındı. Bugün Cox's Bazar bölgesindeki kamplarda bir milyondan fazla Rohingya yaşıyor.

Geçici sığınma alanı olarak kurulan kamplarda yıllar geçtikçe yaşam koşulları da ağırlaştı. Güvenlik sorunları, yoksulluk ve geleceğe dair belirsizlik, birçok kişiyi başka ülkelere ulaşmanın yollarını aramaya itiyor.

Ancak bu kaçış yolu, binlerce kişi için dünyanın en tehlikeli deniz yolculuklarından birine dönüşmüş durumda.