Korona virüsten dolayı şu anda dünyanın bir çok ülkesi ve şehri tehlikeli durumda. Bu liste sağlık durumundan bağımsız, ülkelerin ve şehirlerin güvenlik durumuyla alakalı. Bazı ülkelerin genelinde problem olmasa da bazı bölgeleri güvenlik anlamında sorunlu, bazı ülkelerse baştan sona sıkıntılı. Aşağıda sıraladığım dünyanın en tehlikeli şehirlerinden birine gitmek isterseniz iyi düşünün, etraflıca araştırın ve sonuç olarak gitmeyin. :)
Güney Afrika'nın 3 başkentinden biri olan Cape Town'da gelir dağılımı adaletsizliği oldukça yüksek durumda. Bu durum da işsizliğe neden oluyor. Burada en sık yaşanan suçlar fidye için adam kaçırma, tecavüz ve soygun. Aman o sahneler filmlerde kalsın, olayın orta yerinde olmaya pek niyetimiz yok. :)
Dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olan Meksika’nın Ciudad Juarez şehri Amerika sınırında yer alıyor. Bu şehri uyuşturucu kartelleri yönetiyor. Her sene 3 bin kişi çete savaşlarında ölüyor. Şehirde can güvenliği oldukça sorunlu bir durum.
Rio De Janeiro denilince genelde akla 2 şey geliyor: Biri Rio karnavalı diğeri de kutsal İsa Heykeli. Brezilya'nın bu güzel şehrinde ne yazık ki fakirlik hat safhada. Fakirlikle beraber suç oranı oldukça yüksek. Özellikle turistlerin rağbet ettiği plaj ve gece kulüplerinde bir çok şiddet olayı baş gösteriyor. Eskisi kadar şiddet olayları fazla olmasa da Rio'ya giderken iyi bir araştırma yapmak gerekiyor.
Dünyanın en tehlikeli şehirleri sıralamamızda Venezuella'dan Caracas şehri var. Venezuela'nın başkenti Caracas bağımsız bir kuruluş olan ''Kamu Güvenliği ve Ceza Hukuku Vatandaşlar Konseyi'' tarafından dünyanın en tehlikeli şehri seçildi. Cinayetlerin temel nedeni uyuşturucu ticareti. Bir çok kaynakta Caracas "Cinayetlerin Başkenti" olarak gösteriliyor.
Birçok kaynakta, Honduras'ın San Pedro Sula şehrine asla gidilmemesi gerektiği vurgulanıyor. San Pedro Sula’da, hem uyuşturucu hem de silah kaçakçılığı son derece yaygın. İstatistiklere göre, dünyadaki en yüksek cinayet oranı bu şehirde. Sürekli cinayetler yaşanan bu şehirde sabahları sokakta cesetlerle karşılaşmak artık normal bir durum olmuş.
Kolombiya'nın Palmira kenti suç örgütleri ile ünlü bir yer. Suç oranının yüksek olmasında uyuşturucu ticaretinin payı büyük.
Ortadoğu'da terör belasıyla baş etmekte oldukça zorlanan bir şehir Karaçi. Terör noktasında ciddi sıkıntılar yaşayan Karaçi'de canlı bomba ve suikast olayları oldukça fazla. Bunun dışında göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti de oldukça yüksek oranda.
Bu ülkelerde siyasi ve ekonomik durumlar insanlık için umarız düzelir ve bir gün gezgin ruhlu insanlar olarak buraları da görme fırsatı yakalayabiliriz
Okuyucu Yorumları 0 yorum