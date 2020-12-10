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Dünyanın en tehlikeli şehirleri

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 10.12.2020 16:36 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en tehlikeli şehirleri

Dünyada bir çok güzellik olmasına rağmen bu güzellikleri görme durumu güzelliklerin bulunduğu ülkenin güvenlik durumuyla doğrudan ilişkili. Bir ülkeyi ziyaret ederken öncelikle baktığımız durumlardan biri ülkenin güvenliği. Kimse zorunlu olmadığı sürece kendini güvensiz hissedeceği bir ülkeye gitmek istemez. Durum böyleyken ben de dünyanın en tehlikeli şehirleri listesini hazırlamak istedim. İşte o liste...

Korona virüsten dolayı şu anda dünyanın bir çok ülkesi ve şehri tehlikeli durumda. Bu liste sağlık durumundan bağımsız, ülkelerin ve şehirlerin güvenlik durumuyla alakalı. Bazı ülkelerin genelinde problem olmasa da bazı bölgeleri güvenlik anlamında sorunlu, bazı ülkelerse baştan sona sıkıntılı. Aşağıda sıraladığım dünyanın en tehlikeli şehirlerinden birine gitmek isterseniz iyi düşünün, etraflıca araştırın ve sonuç olarak gitmeyin. :)

CAPE TOWN - GÜNEY AFRİKA

cape town güney afrika

Güney Afrika'nın 3 başkentinden biri olan Cape Town'da gelir dağılımı adaletsizliği oldukça yüksek durumda. Bu durum da işsizliğe neden oluyor. Burada en sık yaşanan suçlar fidye için adam kaçırma, tecavüz ve soygun. Aman o sahneler filmlerde kalsın, olayın orta yerinde olmaya pek niyetimiz yok. :)

ACAPULCO - MEKSİKA

acpulco meksika

Dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olan Meksika’nın Ciudad Juarez şehri Amerika sınırında yer alıyor. Bu şehri uyuşturucu kartelleri yönetiyor. Her sene 3 bin kişi çete savaşlarında ölüyor. Şehirde can güvenliği oldukça sorunlu bir durum.

RİO DE JANEİRO - BREZİLYA

rio de jenerio

Rio De Janeiro denilince genelde akla 2 şey geliyor: Biri Rio karnavalı diğeri de kutsal İsa Heykeli. Brezilya'nın bu güzel şehrinde ne yazık ki fakirlik hat safhada. Fakirlikle beraber suç oranı oldukça yüksek. Özellikle turistlerin rağbet ettiği plaj ve gece kulüplerinde bir çok şiddet olayı baş gösteriyor. Eskisi kadar şiddet olayları fazla olmasa da Rio'ya giderken iyi bir araştırma yapmak gerekiyor.

CARACAS - VENEZUELLA

caracas vezenuella

Dünyanın en tehlikeli şehirleri sıralamamızda Venezuella'dan Caracas şehri var. Venezuela'nın başkenti Caracas bağımsız bir kuruluş olan ''Kamu Güvenliği ve Ceza Hukuku Vatandaşlar Konseyi'' tarafından dünyanın en tehlikeli şehri seçildi. Cinayetlerin temel nedeni uyuşturucu ticareti. Bir çok kaynakta Caracas "Cinayetlerin Başkenti" olarak gösteriliyor.

SAN PEDRO SULA - HONDURAS

san pedro sula

Birçok kaynakta, Honduras'ın San Pedro Sula şehrine asla gidilmemesi gerektiği vurgulanıyor. San Pedro Sula’da, hem uyuşturucu hem de silah kaçakçılığı son derece yaygın. İstatistiklere göre, dünyadaki en yüksek cinayet oranı bu şehirde. Sürekli cinayetler yaşanan bu şehirde sabahları sokakta cesetlerle karşılaşmak artık normal bir durum olmuş.

PALMİRA VE CALİ - KOLOMBİYA

palmira kolombiya

Kolombiya'nın Palmira kenti suç örgütleri ile ünlü bir yer. Suç oranının yüksek olmasında uyuşturucu ticaretinin payı büyük.

KARAÇİ - PAKİSTAN

karaçi pakistan

Ortadoğu'da terör belasıyla baş etmekte oldukça zorlanan bir şehir Karaçi. Terör noktasında ciddi sıkıntılar yaşayan Karaçi'de canlı bomba ve suikast olayları oldukça fazla. Bunun dışında göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti de oldukça yüksek oranda.

Bu ülkelerde siyasi ve ekonomik durumlar insanlık için umarız düzelir ve bir gün gezgin ruhlu insanlar olarak buraları da görme fırsatı yakalayabiliriz

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