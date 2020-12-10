Dünyanın en tehlikeli şehirleri

Korona virüsten dolayı şu anda dünyanın bir çok ülkesi ve şehri tehlikeli durumda. Bu liste sağlık durumundan bağımsız, ülkelerin ve şehirlerin güvenlik durumuyla alakalı. Bazı ülkelerin genelinde problem olmasa da bazı bölgeleri güvenlik anlamında sorunlu, bazı ülkelerse baştan sona sıkıntılı. Aşağıda sıraladığım dünyanın en tehlikeli şehirlerinden birine gitmek isterseniz iyi düşünün, etraflıca araştırın ve sonuç olarak gitmeyin. :)

CAPE TOWN - GÜNEY AFRİKA

Güney Afrika'nın 3 başkentinden biri olan Cape Town'da gelir dağılımı adaletsizliği oldukça yüksek durumda. Bu durum da işsizliğe neden oluyor. Burada en sık yaşanan suçlar fidye için adam kaçırma, tecavüz ve soygun. Aman o sahneler filmlerde kalsın, olayın orta yerinde olmaya pek niyetimiz yok. :)

ACAPULCO - MEKSİKA

Dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olan Meksika’nın Ciudad Juarez şehri Amerika sınırında yer alıyor. Bu şehri uyuşturucu kartelleri yönetiyor. Her sene 3 bin kişi çete savaşlarında ölüyor. Şehirde can güvenliği oldukça sorunlu bir durum.

RİO DE JANEİRO - BREZİLYA

Rio De Janeiro denilince genelde akla 2 şey geliyor: Biri Rio karnavalı diğeri de kutsal İsa Heykeli. Brezilya'nın bu güzel şehrinde ne yazık ki fakirlik hat safhada. Fakirlikle beraber suç oranı oldukça yüksek. Özellikle turistlerin rağbet ettiği plaj ve gece kulüplerinde bir çok şiddet olayı baş gösteriyor. Eskisi kadar şiddet olayları fazla olmasa da Rio'ya giderken iyi bir araştırma yapmak gerekiyor.