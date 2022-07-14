YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. "Dünyanın en uzun boylu kadını" Rumeysa Gelgi ilk uçak seyahatini THY ile yapacak

"Dünyanın en uzun boylu kadını" Rumeysa Gelgi ilk uçak seyahatini THY ile yapacak

14.07.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylülde ABD'nin San Francisco şehrine gidecek Gelgi: - "Gösterdikleri incelik, duyarlılık ve hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. THY ile uçmaktan büyük mutluluk ve onur duyacağım"

"Dünyanın un uzun boylu kadını" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, ilk kez yapacağı uçak seyahatini, Türk Hava Yolları (THY) ile ABD'ye giderek gerçekleştirecek.

Ailesiyle Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 2 metre 15 santimetre uzunluğundaki weaver sendromlu Gelgi, yaptığı açıklamada, Guinness Dünya Rekorları'nın etkinliği için eylül ayında San Francisco şehrine gideceğini belirtti.

Boyu ve rahatsızlıkları nedeniyle sedye ve refakatçi yardımıyla seyahat edebildiğini, bu nedenle sorunlar yaşadığını aktaran Gelgi, THY'nin kendisine her türlü desteği sağladığını ifade etti.

Uçakta sedye ile seyahat prosedürlerinin bulunduğuna dikkati çeken Gelgi, "Başta THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat Bey olmak üzere bütün personele, gösterdikleri incelik, duyarlılık ve hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Eylül ayında San Francisco'ya yapacağım seyahat hem benim ilk seyahatim hem de ilk uçak yolculuğum olacak. THY ile uçmaktan büyük mutluluk ve onur duyacağım." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'te çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldiKarabük'te çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Silahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi Yazmacı hayatını kaybettiSilahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi Yazmacı hayatını kaybetti
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyorKayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Amerika guinness seyahat türk hava yolları

Karabük Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:27
Sabah
05:22
Öğle
13:00
İkindi
16:59
Akşam
20:29
Yatsı
22:16
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Yürek burkan görüntüler! Biyolojik oğlu olmadığını anlayınca...

Yürek burkan görüntüler! Biyolojik oğlu olmadığını anlayınca...

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.