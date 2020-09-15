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Dünyanın en uzun kumsalları

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Sahiller, huzur veren doğasıyla insanların vakit geçirmekten keyif aldıkları yerlerden biri. Özellikle de yaz aylarında yoğun ilgi gören plajlar her yıl binlerce insanı ağırlıyor. Bunlardan bazıları büyüklükleriyle ilgi çekiyor. Üstelik dünyanın en büyük kumsallardan biri de Türkiye'de. Peki, bu kumsallar hangileri? İşte dünyanın en büyük kumsalları...

Dünyanın en uzun kumsalları

Yürü yürü bitmez! İşte dünyanın en uzun kumsalları. Üstelik listede...

Bütün plajlar harika manzaralarıyla insanları kendine çekse de bazı plajlar bunun yanında uzun mu uzun kumsallarıyla ayrı bir cazibeye sahip. İşte dünyanın en uzun kumsalları. Üstelik biri hemen yanı başımızda!

1. PRAIA DO CASSINO - BREZİLYA

  • Adını 1890 yılında o bölgede kurulan ve aynı adı taşıyan bir kumarhaneden alan bu kumsal, dünyanın en büyüğü. Uzunluğu 245 kilometre olan bu plaj, Rio'dan Uruguay sınırına kadar uzanıyor.

  • Kumarhane dışında bir turizm tesisi olarak da kullanılan bu işletme plaja birçok avantaj sağlıyor. İşletme 1946 yılında hükumetin ruleti yasaklamasından beri yalnızca turizm alanında ilerlemeye devam ediyor.

  • Kumsal boyunca birçok işletme, müze ve doğal güzellikler yer alıyor. Bunların içinde dünyanın en büyük deniz kabuğu koleksiyonuna sahip olan Oşinografi Müzesi de var.

  • Plaj, su sporları alanında da popülerlik kazanmış durumda. Dalış, yelken ve sörf başta olmak üzere birçok su sporu için oldukça uygun.

2. COX'S BAZAR - BANGLADEŞ

  • Kumsal, 150 kilometrelik uzunluğuyla dünyada 2. sırada yer alıyor.

  • Yoksul ülkelerden biri olan Bangladeş'te yer alan kumsal, aktivite açısından oldukça sınırlı. Ülke ekonomik nedenlerden dolayı olanaklarını kullanamasa da, bu plaj doğa ve sahil tutkunları tarafından oldukça ilgi görüyor. Kafa dinlemek ve doğayla içi içe bir tatil geçirmek isteyenler buraya akın ediyor.

  • Cox's Bazar Plajı, turistlere hem ucuz hem de doğayla iç içe bir tatil sunuyor.

    • 3. NINETY MILE - AVUSTURALYA

    • Bu isme sahip iki plaj var. İlki, 154 kilometre uzunluğunda ve Avustralya'da. İkincisi ise Yeni Zelanda'da.

    • Ulusal Park olarak ilan edilen bu kumsal birçok doğal güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Plaj, yakınlarındaki lagünler ve göllerle daha da güzelleşiyor.

    • Bu sahil aynı zamanda birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Binlerce turist, her yıl göç mevsiminde bu güzelliği izleyebilmek için bu plaja akın ediyor.

    • Sörf için oldukça uygun bir yapıya sahip olsa da bazı aylarda burada suya girilmesi yasak. Çünkü bu aylarda plaja beyaz köpek balıkları konuk oluyor ve plaj tehlikeli bir hal alıyor.

    4. PATARA PLAJI - TÜRKİYE

    • Adını yakınlarındaki bir antik kentten alan plaj 12 kilometre uzunluğunda.

    • Dünyada 11. sırada, Türkiye'de ise 2. sırada yer alıyor. Hatay Çevik Plajı 14 kilometreyle Türkiye'de birinci sırada yer alsa da Patara Plajı kadar ünlü değil.

    • Plaj, rüzgar sörfü için oldukça uygun. Patara aynı zamanda deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı.

    KAYNAKLAR:

    https://www.sabah.com.tr/turizm/2014/07/02/dunyanin-en-uzun-kumsallari
    https://www.neoldu.com/dunyanin-en-uzun-kumsallari-497h.htm
    https://vizeyurdu.com/dunyanin-en-uzun-kumsallari/
    https://www.turkiyehabermerkezi.com/seyahat/dunyanin-en-uzun-kumsallari-nerede-h146241.html

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