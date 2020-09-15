Yürü yürü bitmez! İşte dünyanın en uzun kumsalları. Üstelik listede...

Bütün plajlar harika manzaralarıyla insanları kendine çekse de bazı plajlar bunun yanında uzun mu uzun kumsallarıyla ayrı bir cazibeye sahip. İşte dünyanın en uzun kumsalları. Üstelik biri hemen yanı başımızda!

1. PRAIA DO CASSINO - BREZİLYA

Adını 1890 yılında o bölgede kurulan ve aynı adı taşıyan bir kumarhaneden alan bu kumsal, dünyanın en büyüğü. Uzunluğu 245 kilometre olan bu plaj, Rio'dan Uruguay sınırına kadar uzanıyor.

Kumarhane dışında bir turizm tesisi olarak da kullanılan bu işletme plaja birçok avantaj sağlıyor. İşletme 1946 yılında hükumetin ruleti yasaklamasından beri yalnızca turizm alanında ilerlemeye devam ediyor.

Kumsal boyunca birçok işletme, müze ve doğal güzellikler yer alıyor. Bunların içinde dünyanın en büyük deniz kabuğu koleksiyonuna sahip olan Oşinografi Müzesi de var.

Plaj, su sporları alanında da popülerlik kazanmış durumda. Dalış, yelken ve sörf başta olmak üzere birçok su sporu için oldukça uygun.