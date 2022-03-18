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Dünyanın en uzun modeli! İkili ilişkilerinde yaşadığı sorunları anlattı, itirafı gündem oldu

18.03.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en uzun bacaklarına sahip olan modeli Ekaterina Lisina, Guinness Dünya Rekoru’nu elinde tutuyor. Profesyonel basketbol kariyerinden emekli olduktan sonra mankenlik yapmaya başlayan Lisina, boy uzunluğunun aşk hayatında olumsuz bir etki yarattığını söyledi ve itirafı gündem yarattı.

Dünyanın en uzun modeli! İkili ilişkilerinde yaşadığı sorunları anlattı, itirafı gündem oldu

Dünyanın en uzun modeli ünvanını elinde bulunduran 205 cm uzunluğundaki Rus kadın, boy uzunluğunun ikili ilişkilerinde yarattığı olumsuz durumlardan söz etti. 2008 Olimpiyat Oyunlaru’nda bronz madalya kazanarak profesyonel basketbol kariyerini noktaladıktan sonra modellik yapmaya başladığını dile getiren Lisina, bir partner bulmaya çalışmanın kendisi için zor olduğunu belirtti. Private Talks podcastinde eski yetişkin film yıldızı Alexis Texas’ın sorularını yanıtlayan Lisina, partner bulmaya çalışırken boyunun genellikle çatışmalara neden olduğunu itiraf etti.

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“SINIR BU”

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Ortalama bir erkeğin kendisinden daha kısa olduğu için ikili ilişkilerindeki kriterler konusunda taviz vermek zorunda kaldığını ifade eden Lisina, “Muhtemelen 170 cm. Sınır bu olmalı. Bu sorunları bilirsiniz. Bir erkekten hoşlanırsınız ve sizden çok daha kısaysa ilişki yaşamak istemez. Çünkü ona göre çok uzunsunuzdur” diye konuştu.

İlişkilerindeki sınırları belirlemesine rağmen Lisina, “İlişkilerdeki en önemli şey boy olmamalı. Kesinlikle benimle ilgilenmeli. Gücü yetiyorsa maddi destekte bulunmalı. Bence en önemli durum kimya ve manevi bir bağlantı. Manevi bağlantı yoksa kişinin görünüşünü beğenseniz bile zaten işe yaramayacak” dedi.

“DIŞARI ÇIKMAYI SEVMİYORUM”

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Kendi ülkesinden Los Angeles’a taşındığında ikili ilişkilerde kendisini bir çıkmazda hissettiğini belirtti. Lisina, “Ben parti insanı değilim, dışarı çıkmayı da çok sevmiyorum. Pek çok insanla tanıştığımı söyleyemem. Bu yüzden bir flört uygulaması kullanmak zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
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