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Dünyanın en uzunu Dubai'de! Liste açıklandı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.10.2019 14:28 | Son Güncelleme

Dünyanın en uzun binaları açıklandı! İşte Rekorun Burj Khalifa'da olduğu liste...

Dünyanın en uzunu Dubai'de! Liste açıklandı

Dünyanın en uzun binalarını listeledi. Rekorun şu an Dubai'deki Burj Khalifa'da bulunduğu listeden ilk 10 gökdelen ise şöyle:

10- Tayvan'da bulunan Taipei 101 isimli bina 508 metre ve 101 katlı.

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9- Beijing'deki CIVIC Tower ise 527.7 metre ve 109 katlı.

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8- Çin'de bulunan bir başka gökdelen ise 530 metrelik Tianjin CTF Finans Merkezi. Bu binada da 96 kat var.

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7- Yine Çin'den bir bina olan Guangzhou CTF Finans Merkezi de 530 metre ve 112 katlı.

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6- New York'ta yer alan One World Ticaret Merkezi, 541,3 metre ve 104 katı var.

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5- Güney Kore'de bulunan Lotte World Kulesi de 555 metre ve tam 123 katlı.

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4- Listede yine Çin'den bir gökdelen olarak Ping an Finans Merkezi yer alıyor. Bu bina da 599,1 metre ve 115 kattan oluşuyor.

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3- Mekke'de bulunan Royal Clock Kulesi 601 metre ve 120 katlı.

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2- Çin'de bulunan Şanghai Kulesi listede ikinci sırada 632 metre ve 126 katlı.

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1- Dünyanın en uzun gökdeleni ise Dubai'de bulunan Burj Khalifa. Binanın yüksekliği 828 metre ve 163 katlı.

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