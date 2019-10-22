Dünyanın en uzunu Dubai'de! Liste açıklandı

Dünyanın en uzun binalarını listeledi. Rekorun şu an Dubai'deki Burj Khalifa'da bulunduğu listeden ilk 10 gökdelen ise şöyle:
10- Tayvan'da bulunan Taipei 101 isimli bina 508 metre ve 101 katlı.
9- Beijing'deki CIVIC Tower ise 527.7 metre ve 109 katlı.
8- Çin'de bulunan bir başka gökdelen ise 530 metrelik Tianjin CTF Finans Merkezi. Bu binada da 96 kat var.
7- Yine Çin'den bir bina olan Guangzhou CTF Finans Merkezi de 530 metre ve 112 katlı.
6- New York'ta yer alan One World Ticaret Merkezi, 541,3 metre ve 104 katı var.
5- Güney Kore'de bulunan Lotte World Kulesi de 555 metre ve tam 123 katlı.
4- Listede yine Çin'den bir gökdelen olarak Ping an Finans Merkezi yer alıyor. Bu bina da 599,1 metre ve 115 kattan oluşuyor.
3- Mekke'de bulunan Royal Clock Kulesi 601 metre ve 120 katlı.
2- Çin'de bulunan Şanghai Kulesi listede ikinci sırada 632 metre ve 126 katlı.
1- Dünyanın en uzun gökdeleni ise Dubai'de bulunan Burj Khalifa. Binanın yüksekliği 828 metre ve 163 katlı.
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