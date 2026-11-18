Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto VI'yı (GTA 6) bilgisayarda oynamak isteyenler GTA 6 PC sürümünün ne zaman geleceğini merak ediyor. GTA 6'nın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için duyurulduğu biliniyor. Peki GTA 6 PC'ye çıkacak mı, çıkış tarihi açıklandı mı? GTA 6'nın sistem gereksinimleri belli oldu mu?

GTA 6 PC'YE ÇIKACAK MI?

GTA 6'nın PC sürümü henüz resmen duyurulmadı.

Rockstar Games'in resmi internet sitesinde GTA 6 için yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları listeleniyor.

Şirketin 4 Kasım 2026'da güncellediği destek sayfasında da oyunun bu iki konsol ailesi için ön siparişe açıldığı belirtiliyor.

Rockstar Games'in bağlı olduğu Take-Two Interactive'in 9 Kasım 2026 tarihli finansal raporunda da GTA 6'nın platformları arasında PC yer almıyor.

Bununla birlikte PC sürümünün duyurulmamış olması, oyunun gelecekte bilgisayarlara kesinlikle çıkmayacağı anlamına gelmiyor.

GTA 6 PC sürümünün 2027 yılında çıkması bekleniyor. Ancak bu konuda resmi bir açıklama bulunmuyor.

GTA 6 PC'YE NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6'nın PC çıkış tarihi henüz belli değil.

Rockstar Games, bilgisayar sürümü için herhangi bir çıkış takvimi açıklamadı.

Take-Two Interactive'in 9 Kasım tarihli finansal raporunda GTA 6'nın çıkış tarihi 19 Kasım 2026 olarak gösteriliyor. Ancak bu tarih yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sürümleri için veriliyor.

Dolayısıyla GTA 6'nın 2027 veya 2028 yılında PC'ye çıkacağı yönündeki tahminler şu an için resmi olarak doğrulanmış değil.

GTA 6 PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ BELLİ OLDU MU?

GTA 6'nın minimum ve önerilen PC sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı. Çünkü oyun için henüz PC sürümü duyurulmuş değil.

Rockstar Games'in resmi kaynaklarında GTA 6'nın bilgisayar sürümü için işlemci, ekran kartı, RAM veya depolama alanı gereksinimlerini gösteren bir liste bulunmuyor.

Bu yüzden internette GTA 6'nın sistem gereksinimleri adı altında paylaşılan donanım listelerinin, Rockstar Games tarafından doğrulanmış resmi gereksinimler olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

GTA 6 PC'DE KAÇ GB OLACAK?

GTA 6'nın PC sürümü için gerekli depolama alanı henüz açıklanmadı.

Rockstar Games'in resmi kaynaklarında bilgisayar sürümüne ait bir indirme boyutu veya kurulum için gereken boş alan bilgisi bulunmuyor.

Dolayısıyla GTA 6'nın PC'de kaç GB yer kaplayacağı şu an için bilinmiyor.

GTA 5 VE RED DEAD REDEMPTION 2 DE PC'YE DAHA SONRA GELMİŞTİ

Rockstar Games'in önceki oyunlarında konsol ve PC sürümleri farklı tarihlerde çıkmıştı.

Rockstar Games'in resmi açıklamasına göre GTA 5, ilk olarak 17 Eylül 2013'te PlayStation 3 ve Xbox 360 için piyasaya sürüldü.

GTA 5'in PC sürümü ise 14 Nisan 2015'te çıktı.

Rockstar Games'in bir diğer oyunu Red Dead Redemption 2, 26 Ekim 2018'de PlayStation 4 ve Xbox One konsolları için yayımlandı.

Red Dead Redemption 2'nin PC sürümü de 5 Kasım 2019'da oyuncularla buluştu.

Ancak bu örnekler, GTA 6'nın PC'ye hangi tarihte geleceğini kesin olarak göstermiyor.

GTA 6 STEAM VE EPIC GAMES STORE'A GELECEK Mİ?

GTA 6'nın PC sürümüne ilişkin resmi bir duyuru yapılmadığı için oyunun Steam, Epic Games Store veya Rockstar Games Launcher üzerinden satışa sunulacağı da açıklanmadı.

Rockstar Games'in mevcut GTA 6 ön sipariş bilgileri PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarını kapsıyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games'in resmî açıklamasına göre GTA 6, 19 Kasım 2026 Perşembe günü PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarında piyasaya çıkacak.

Oyun, her bölgede yerel saatle 00.00'da erişime açılacak.

Türkiye'deki oyuncular için açıklanan çıkış saati de 19 Kasım saat 00.00.

PC oyuncuları içinse henüz resmi çıkış tarihi veya sistem gereksinimleri bulunmuyor.