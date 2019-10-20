Dünyanın en yakışıklı 20 futbolcusunu açıkladılar (Süper Lig'in yıldızı da listede)

İspanya'nın dünyaca ünlü spor gazetesi AS, ilginç bir işe imza attı ve dünyanın en yakışıklı 20 futbolcusunu belirledi.
Listede bazı futbolcular yakışıklılık konusunda fazlasıyla bilinse de bazılarının ise nasıl 20 isim içerisinde kendisine yer bulduğuna şaşırabilirsiniz. Peki bu 20 kişilik listede kimler var?
İşte dünyanın en yakışıklı 20 futbolcusu...
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