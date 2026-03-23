Dünyanın en yaşlı insanı 129 yaşında vefat etti! Uzun yaşamın sırrı ortaya çıktı

Dünyanın en yaşlı kişilerinden biri olduğu belirtilen Koku Istambulova, 129 yaşında hayatını kaybetti. Stalin’in zulümlerini yaşamış olan Koku, Haziran 2019’da 130. yaşını kutlaması bekleniyordu.

ZORLU YAŞAM

Koku, Çeçenistan’da doğdu ve son Rus Çarı Nicholas II taç giymeden önce dünyaya geldi. 1944’te tüm Çeçen halkıyla birlikte Kazakistan’a sürgün edildi. Trenlerde yaşanan dehşeti ve kayıplarını yıllar sonra anlattı. Bu süreçte iki oğlunu kaybeden Koku, hayatta sadece kızı Tamara’yı koruyabildi.

Torunu Iliyas Abubakarov, Koku’nun son gününü şöyle anlattı: “Akşam yemeğini yerken şakalaşıyor, konuşuyordu. Sonra aniden rahatsızlandı, göğsünde ağrı hissetti. Doktor çağırdık ama kurtaramadık. Tamamen bilinçli, dua ederek vefat etti.”

UZUN ÖMÜR SIRRI

Koku, uzun yaşamının sırrını Allah’ın takdiri olarak gördü. Et ve çorba tüketmeyip fermente süt içtiğini söyledi.

Resmi kayıtlara göre Koku’nun doğum yılı 1889. Dünyanın en yaşlı doğrulanmış insanı Jeanne Calment, 122 yıl 164 gün yaşamıştı.