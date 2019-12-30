Dünyanın en yaşlısıydı! Fausta vefat etti

Ngorongoro Doğal Hayatı Koruma İdaresinden Freddy Manongi, 54 yıldan uzun süre kraterin bulunduğu bölgede serbestçe dolaşan Fausta'nın sağlık sorunları nedeniyle son birkaç yılını barınakta özel bakım görerek geçirdiğini söyledi.

UZUN YAŞAMASININ NEDENİ DOĞUM YAPMAMASI OLABİLİR

Manongi, kayıtların, 27 Aralık'ta ölen Fausta'nın dünyada en uzun yaşayan gergedan olduğunu gösterdiğini ifade etti. Fausta'nın uzun yaşamasına, hiç yavrulamamasının etkisi olduğu düşünülüyor.

NORMALDE 37 YA DA 43 YIL YAŞIYORLAR

Gergedanların vahşi doğada 37 ila 43 yıl yaşadığı belirtiliyor.

