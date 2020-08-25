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Dünyanın en yüksek binaları herkesi şaşırtıyor! 158. katta cami var...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Yüksek yapılar insanlarda her zaman hayranlık uyandırır fakat artık günümüzde öyle çok katlı yapılar inşa ediliyor ki en üst katına çıkmak, özellikle asansör korkusu olanlar için, tam bir cesaret örneği olur. İşte sadece uzaktan fotoğrafını çekmek isteseniz bile kadraja sığdırmanız için muhtemelen çok uzağa gitmenizi gerektiren dünyanın en yüksek yapıları…

Dünyanın en yüksek binaları herkesi şaşırtıyor! 158. katta cami var...

Yüksek yapılar tarih boyunca insanlığın ilgisini çekmiş. Binlerce yıl önce inşa edilen piramitler, surlar ve kale gibi birçok yüksek yapı, günümüze kadar ulaşmayı başarmış. 20. yüzyıl sonrası teknolojinin de ilerlemesiyle daha yüksek yapılar inşa edilmeye başlanarak; ilk gökdelen unvanını New York'ta bulunan 21 katlı Flatiron binası aldı. Günümüzde ise yüksek yapıların kat sayıları artık yüzlerle ifade ediliyor. İşte en yüksek noktasına bakmaya çalıştığınızda neredeyse sonu yokmuş hissiyatı verecek dünyanın en yüksek yapıları...

6. One World Trade Center

New York'ta bulunan bina, 2001 yılında düzenlenen saldırılar sonucunda yıkılan ikiz kulelerin yerine inşa edilen ve ABD için dramatik anılara ev sahipliği yapan bir gökdelen. 541 metre yüksekliğe ve tam 104 kata sahip yapı dünyanın en yüksek 6. bina olması özelliğine sahip.

5. Lotte World Tower

Dünyanın en yüksek yapıları

Dünyanın en yüksek 5. binası olan Lotte World Tower, Güney Kore'nin başkenti olan Seul şehrinde bulunuyor. Yapımı 2017 yılında tamamlanan bu gökdelen, 556 metre yüksekliğe sahip ve 123 katlı.

4. Ping An Finans Merkezi

Dünyanın en yüksek yapıları

Dünyanın en yüksek 4. yapısı için rotamızı Güney Kore'den Çin'e çeviriyoruz. Çin'in silikon vadisi Shenzhen'de bulunan Ping An Finans Merkezi Binası (PAFC), 599 metrelik yüksekliği ve 115 kat sayısıyla 2017 yılından itibaren şehrin simgesi olmuş durumda. Ayrıca binanın asansör sistemleri ve yürüyen merdivenleri de bir Türk firması tarafından kurulmuştur.

3. Ebrac El-Beyt Kuleleri

Dünyanın en yüksek yapıları

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde Osmanlı İmparatorluğu'ndan miras kalan Ecyad Kalesi'nin yıkılmasıyla yerine inşa edilen kuleler topluluğunun en yüksek binasının yüksekliği; 601 metre. Bina dünyanın en yüksek 3. binası olma özelliğinin yanında aynı zamanda en yüksek ve en büyük otel olma özelliğini taşıyor. Her yıl 2 milyon kadar hacı adayının konakladığı otelin tepesinde ise büyük bir saat kulesi mevcut.

2. Shanghai Tower

Jetgiller çizgi filminin gerçek dünyaya yansımış hali olan yapılardan bir örnek yine Çin'den geliyor. 128 katlı Şangay Kulesi, 632 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek ikinci yapısı.

1. Burç Halife

Burç Halife, 828 metre yüksekliği ve 160 katı ile dünyanın en yüksek yapıları arasında ilk sırada yer alan devasa bir gökdelen. Dubai'de bulunan binanın inşası 2010 yılında tamamlanmıştır. Ayrıca Burç Halife, dünyanın en hızlı asansörü (saatte 64 kilometre), dünyanın en yüksekte bulunan camisi (158. katta), dünyanın en yüksek restoranı (122. katta), dünyanın en yüksekte yer alan gece kulübü (144.katta) gibi birçok rekora sahip.

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