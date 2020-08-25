Dünyanın en yüksek binaları herkesi şaşırtıyor! 158. katta cami var...

Yüksek yapılar tarih boyunca insanlığın ilgisini çekmiş. Binlerce yıl önce inşa edilen piramitler, surlar ve kale gibi birçok yüksek yapı, günümüze kadar ulaşmayı başarmış. 20. yüzyıl sonrası teknolojinin de ilerlemesiyle daha yüksek yapılar inşa edilmeye başlanarak; ilk gökdelen unvanını New York'ta bulunan 21 katlı Flatiron binası aldı. Günümüzde ise yüksek yapıların kat sayıları artık yüzlerle ifade ediliyor. İşte en yüksek noktasına bakmaya çalıştığınızda neredeyse sonu yokmuş hissiyatı verecek dünyanın en yüksek yapıları...

6. One World Trade Center

New York'ta bulunan bina, 2001 yılında düzenlenen saldırılar sonucunda yıkılan ikiz kulelerin yerine inşa edilen ve ABD için dramatik anılara ev sahipliği yapan bir gökdelen. 541 metre yüksekliğe ve tam 104 kata sahip yapı dünyanın en yüksek 6. bina olması özelliğine sahip.

5. Lotte World Tower

Dünyanın en yüksek 5. binası olan Lotte World Tower, Güney Kore'nin başkenti olan Seul şehrinde bulunuyor. Yapımı 2017 yılında tamamlanan bu gökdelen, 556 metre yüksekliğe sahip ve 123 katlı.