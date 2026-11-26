Reuters'ın haberine göre Microsoft, Exchange Online ve Microsoft Outlook hizmetlerinde bu ay yaşanan büyük çaplı kesintinin ardından şirket içinde alışılmadık bir karar alarak “Code Red” (kırmızı alarm) ilan etti. Kesintiye Microsoft 365'in ağ geçidi sunucularında temmuz ayından itibaren bulunan ve kesintiye kadar sunucuları etkilemeyen bir yazılım hatası neden olmuştu.

Microsoft 365 Core Başkanı Jason Henderson, Exchange Online'dan sorumlu ekiplere gönderdiği şirket içi yazıda, yaşanan kesintinin Microsoft müşterileri açısından o tarihe kadarki en ciddi kesinti olduğunu belirtti.

Henderson, “Ne yazık ki yıllar boyunca yaptığımız tüm çalışmalar perşembe günü bizi korumaya yetmedi. Kırmızı alarm, bunun ekibimiz için en yüksek önceliğe sahip çalışma olduğu anlamına geliyor.” dedi.

MİCROSOFT, KESİNTİLERİ BİR SAAT İÇİNDE GİDERME HEDEFİ BELİRLEDİ

Microsoft'un kırmızı alarm kapsamında yük atmaya, ağ trafiğini coğrafi bölgelere göre ayırmaya ve hizmetlerin daha hızlı yeniden devreye alınmasını sağlayacak mekanizmalara odaklandığı bildirildi.

Şirketin, gelecekte yaşanabilecek kesintileri bir saat içinde giderme hedefi belirlediği belirtildi. Şirketin yapay zekâ ajanlarını mühendislerin sorunları teşhis etmesine yardımcı olmak için devreye alacağı da bildirildi. Microsoft'un ayrıca Microsoft 365 hizmetlerinden sorumlu mühendislik ekibiyle günlük toplantılar yaptığı ve şirketin haftalık değerlendirmeler gerçekleştirdiği kaydedildi.

'SAVAŞ SİSİ'

Microsoft'un M365 Core ve Work IQ'dan sorumlu Kurumsal Başkan Yardımcısı Amanda Silver, ayrı bir şirket içi yazıda mühendislerin kesintiyi gidermek için 'savaş sisi' içinde çalışmak zorunda kaldığını belirtti.

Mühendislerin, 11 ayrı Teams sohbeti üzerinden mesajlaşmak zorunda kaldığı, şirket içindeki takip sistemlerinin parçalı yapısı nedeniyle mühendislerin kesinti sırasında durumun bütününü görmekte zorlandığı bildirildi.

Kaynak: The Verge