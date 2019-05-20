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Dünyanın en zehirli akrebi Türkiye'de 10 ay sonra tekrar görüldü

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 20.05.2019 12:01 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, en zehirli akrep türü olan ve renginden dolayı 'sarı' adıyla da bilinen 'Leiurus guinguestriatur', 10 ay sonra ikinci kez görüldü.

Dünyanın en zehirli akrebi Türkiye'de 10 ay sonra tekrar görüldü

İslahiye'ye bağlı Kırıkçalı Mahallesi kırsalında geçen yıl Ağustos ayında görüntülenen zehirli akrep, hafta sonu Fatih Çil ve arkadaşları tarafından yeniden görüntülendi. En zehirli akrep türlerinden olan 'Leiurus guinguestriatur', bir süre sonra gözden kayboldu.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Leiurus guinguestriatur gaziantep islahiye

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