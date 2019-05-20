Dünyanın en zehirli akrebi Türkiye'de 10 ay sonra tekrar görüldü

İslahiye'ye bağlı Kırıkçalı Mahallesi kırsalında geçen yıl Ağustos ayında görüntülenen zehirli akrep, hafta sonu Fatih Çil ve arkadaşları tarafından yeniden görüntülendi. En zehirli akrep türlerinden olan 'Leiurus guinguestriatur', bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA



