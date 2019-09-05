Dünyanın en zeki çocuğu! 6 yaşında Oxford Üniversitesi'ne girdi

Joshua Beckford yüksek işlevsel otizm teşhisi konan, dünyanın en zeki çocuğu! Joshua henüz 10 aylıkken babası, klavyedeki harfleri ezberleyebildiğini keşfetti. Ardından babası Joshua'nın alfabeyi yazabildiğini ve çeşitli grafiklerdeki farklı renkleri gösterebildiğini keşfetti.

3 YAŞINDA JAPONCA ÖĞRENİP KONUŞMAYA BAŞLADI

Joshua 3 yaşına geldiğinde farklı bir dil öğrenip, akıcı bir şekilde Japonca konuşmaya başlamıştı bile. Beckford, “Dört yaşından beri babamın dizüstü bilgisayarını kullanıyorum ve o yaşlarda organları öğrendiğim bir vücut simülatörüne sahiptim” dedi.

OXFORD ÜNİVERSİTESİ'NE KABUL EDİLEN EN GENÇ ÖĞRENCİ

2011 yılında babası, Oxford Üniversitesi'nde 8-13 yaş arası çocuklara özgü bir programı keşfetti. Oğlunun başarabileceğine inandı ve program için öngörülen yaşın altında olmasına rağmen çocuğunu kabul edilme umuduyla Oxford'a yazdı. Başarısından dolayı Oxford Üniversitesi tarafından Beckford'a kayıt olma şansı verildi ve şimdiye kadar kabul edilen en genç (6 yaşında) öğrenci oldu. Felsefe ve tarih dersleri aldı ve her ikisini de ayrı ayrı geçmeyi başardı.