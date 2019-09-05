Mynet Trend

Dünyanın en zeki çocuğu! 6 yaşında Oxford Üniversitesi'ne girdi

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 05.09.2019 09:40 | Son Güncelleme

Dünya'nın en zeki çocuklarından Joshua Beckford'un saygı duyulacak başarı hikayesini sizler için derledik. Hepimize ilham vermesi ve umut ışığı olması dileğiyle...

Joshua Beckford yüksek işlevsel otizm teşhisi konan, dünyanın en zeki çocuğu! Joshua henüz 10 aylıkken babası, klavyedeki harfleri ezberleyebildiğini keşfetti. Ardından babası Joshua'nın alfabeyi yazabildiğini ve çeşitli grafiklerdeki farklı renkleri gösterebildiğini keşfetti.

3 YAŞINDA JAPONCA ÖĞRENİP KONUŞMAYA BAŞLADI

Joshua 3 yaşına geldiğinde farklı bir dil öğrenip, akıcı bir şekilde Japonca konuşmaya başlamıştı bile. Beckford, “Dört yaşından beri babamın dizüstü bilgisayarını kullanıyorum ve o yaşlarda organları öğrendiğim bir vücut simülatörüne sahiptim” dedi.

OXFORD ÜNİVERSİTESİ'NE KABUL EDİLEN EN GENÇ ÖĞRENCİ

2011 yılında babası, Oxford Üniversitesi'nde 8-13 yaş arası çocuklara özgü bir programı keşfetti. Oğlunun başarabileceğine inandı ve program için öngörülen yaşın altında olmasına rağmen çocuğunu kabul edilme umuduyla Oxford'a yazdı. Başarısından dolayı Oxford Üniversitesi tarafından Beckford'a kayıt olma şansı verildi ve şimdiye kadar kabul edilen en genç (6 yaşında) öğrenci oldu. Felsefe ve tarih dersleri aldı ve her ikisini de ayrı ayrı geçmeyi başardı.

HAYALİ BEYİN CERRAHI OLMAK

"Ben dünyayı kurtarmak istiyorum. Dünyayı ve insanların fikirlerini değiştirmek istiyorum. Dünya ile ilgili doğru şeyleri yapmak için bazı şeyleri değiştirmek istiyorum.'' diyen Joshua şimdi 12 yaşında, akranlarıyla üçüncü sınıfa gidemiyor çünkü zaten 2 yaşına gelmeden üçüncü sınıf eğitimini tamamlamıştı. Hayali beyin cerrahı olmak, şu an akademide ilerliyor ve evde eğitim görüyor.

KİTABI ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Joshua önümüzdeki iki yıl içinde doktor olma hedefine ulaşmayı planlıyor. Akademik çalışmalarının yanında, Mısır tarihi hakkında oldukça meraklı genç dâhi, bir çocuk kitabı üzerinde çalışıyor. Beckford, 2017 yılında, günümüz toplumundaki sorunları ele alan köklü toplulukların mükemmel başarılarını kutlayan Ulusal Çeşitlilik Ödülleri'nde Yaş için Olumlu Rol Modeli Ödülü'nü kazandı.

O KAMPANYANIN DA YÜZÜ

Akademik kahramanlığının yanı sıra Beckford, Ulusal Otizm Toplumu’nun Siyahi ve Azınlık kampanyasının yüzü olarak görev yapıyor. Yüksek işlevsel otizmli genç çocuk, azınlık gruplarının otizm desteği ve hizmetleri edinme girişimlerinde karşılaştıkları zorlukları vurgulamaya yardımcı oluyor.

Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
Facebook’ta büyük güvenlik açığı!Facebook’ta büyük güvenlik açığı!
Kurbanlarını sabun ve kek yaptı!Kurbanlarını sabun ve kek yaptı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler otizm Zeka yüksek zeka

En Çok Okunan Trend Haberler

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı!

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı!

Kadıköy'deki dehşet anları kamerada!

Kadıköy'deki dehşet anları kamerada!

Müftü 'mahcubuz' deyip tabutunu öptü

Müftü 'mahcubuz' deyip tabutunu öptü

Meteoroloji'den İstanbul ve 12 il için kritik uyarı!

Meteoroloji'den İstanbul ve 12 il için kritik uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Sesleri duydu, yardıma koştu

Sesleri duydu, yardıma koştu

Karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O gruptaki tek Türk! 20 yıldır bu işi yapıyor

O gruptaki tek Türk! 20 yıldır bu işi yapıyor

Facebook’ta milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren güvenlik açığı

Facebook’ta büyük güvenlik açığı!

Kurbanlarını sabun ve kek yaptı!

Kurbanlarını sabun ve kek yaptı!

Cip sürücüsü, yerde yatan çocuğu neredeyse eziyordu

Son anda faciadan dönüldü

Fındık banyosu yapan kedi sosyal medyada ilgi gördü

Binlerce kişi bu videoyu paylaştı

4 yaşında ailesini kaybetti 20 sene sonra internet taramasıyla ailesini buldu

20 sene sonra internet taramasıyla ailesini buldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.