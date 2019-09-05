Dünyanın en zeki çocuğu! 6 yaşında Oxford Üniversitesi'ne girdi

Joshua Beckford yüksek işlevsel otizm teşhisi konan, dünyanın en zeki çocuğu! Joshua henüz 10 aylıkken babası, klavyedeki harfleri ezberleyebildiğini keşfetti. Ardından babası Joshua'nın alfabeyi yazabildiğini ve çeşitli grafiklerdeki farklı renkleri gösterebildiğini keşfetti.
3 YAŞINDA JAPONCA ÖĞRENİP KONUŞMAYA BAŞLADI
Joshua 3 yaşına geldiğinde farklı bir dil öğrenip, akıcı bir şekilde Japonca konuşmaya başlamıştı bile. Beckford, “Dört yaşından beri babamın dizüstü bilgisayarını kullanıyorum ve o yaşlarda organları öğrendiğim bir vücut simülatörüne sahiptim” dedi.
OXFORD ÜNİVERSİTESİ'NE KABUL EDİLEN EN GENÇ ÖĞRENCİ
2011 yılında babası, Oxford Üniversitesi'nde 8-13 yaş arası çocuklara özgü bir programı keşfetti. Oğlunun başarabileceğine inandı ve program için öngörülen yaşın altında olmasına rağmen çocuğunu kabul edilme umuduyla Oxford'a yazdı. Başarısından dolayı Oxford Üniversitesi tarafından Beckford'a kayıt olma şansı verildi ve şimdiye kadar kabul edilen en genç (6 yaşında) öğrenci oldu. Felsefe ve tarih dersleri aldı ve her ikisini de ayrı ayrı geçmeyi başardı.
HAYALİ BEYİN CERRAHI OLMAK
"Ben dünyayı kurtarmak istiyorum. Dünyayı ve insanların fikirlerini değiştirmek istiyorum. Dünya ile ilgili doğru şeyleri yapmak için bazı şeyleri değiştirmek istiyorum.'' diyen Joshua şimdi 12 yaşında, akranlarıyla üçüncü sınıfa gidemiyor çünkü zaten 2 yaşına gelmeden üçüncü sınıf eğitimini tamamlamıştı. Hayali beyin cerrahı olmak, şu an akademide ilerliyor ve evde eğitim görüyor.
KİTABI ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR
Joshua önümüzdeki iki yıl içinde doktor olma hedefine ulaşmayı planlıyor. Akademik çalışmalarının yanında, Mısır tarihi hakkında oldukça meraklı genç dâhi, bir çocuk kitabı üzerinde çalışıyor. Beckford, 2017 yılında, günümüz toplumundaki sorunları ele alan köklü toplulukların mükemmel başarılarını kutlayan Ulusal Çeşitlilik Ödülleri'nde Yaş için Olumlu Rol Modeli Ödülü'nü kazandı.
O KAMPANYANIN DA YÜZÜ
Akademik kahramanlığının yanı sıra Beckford, Ulusal Otizm Toplumu’nun Siyahi ve Azınlık kampanyasının yüzü olarak görev yapıyor. Yüksek işlevsel otizmli genç çocuk, azınlık gruplarının otizm desteği ve hizmetleri edinme girişimlerinde karşılaştıkları zorlukları vurgulamaya yardımcı oluyor.
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