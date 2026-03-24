“Dünyanın En Zeki Şehirleri” açıklandı! Türkiye’den 3 şehir listede

2025 verilerine dayanan “Dünyanın En Zeki Şehirleri” araştırmasının sonuçları açıklandı. Bilim insanları tarafından hazırlanan çalışma; şehirleri sadece IQ seviyelerine göre değil, dijital altyapı, kriz yönetimi ve entelektüel sermaye gibi birçok farklı kriter üzerinden değerlendirerek dikkat çeken bir sıralama ortaya koydu.
Araştırmaya göre listenin ilk sırasında İsviçre’nin önde gelen şehirlerinden Zürih yer aldı. Yüksek teknoloji entegrasyonunu yaşam kalitesine başarıyla yansıtan şehir, “akıllı şehir” kriterlerinde zirveye oturdu. Zürih’i Asya’nın teknoloji devi Singapur ve Güney Kore’nin başkenti Seul takip etti.
Uzmanlara göre bu şehirler, kentsel sorunlara hızlı ve yenilikçi çözümler üretme kapasiteleriyle öne çıkıyor.
Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarından biri ise Türkiye’den üç şehrin ilk 30’a girmesi oldu.
Eğitim, kültür ve şehir planlaması alanındaki gelişimleriyle öne çıkan şehirler şöyle sıralandı:
1- ZÜRİH, İSVİÇRE
2- SİNGAPUR
3- SEUL, GÜNEY KORE
4- OSLO, NORVEÇ
5- CANBERRA, AVUSTRALYA
6- CENEVRE, İSVİÇRE
7- LONDRA, İNGİLTERE
8- KOPENHAG, DANİMARKA
9- ABU DABİ, BAE
10- HELSİNKİ, FİNLANDİYA
11- TAİPEİ, TAYVAN
12- AMSTERDAM, HOLLANDA
13- MÜNİH, ALMANYA
14- NEW YORK, ABD
15- ESKİŞEHİR, TÜRKİYE
16- STOCKHOLM, İSVEÇ
17- HONG KONG
18- BERLİN, ALMANYA
19- ANKARA, TÜRKİYE
20- TOKYO, JAPONYA
21- TEL AVİV, İSRAİL
22- PARİS, FRANSA
23- TORONTO, KANADA
24- İSTANBUL, TÜRKİYE
25- BOSTON, ABD
26- BARSELONA, İSPANYA
27- SİDNEY, AVUSTRALYA
28- ŞANGHAY, ÇİN
29- VİYANA, AVUSTURYA
30- DUBAİ, BAE
