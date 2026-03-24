“Dünyanın En Zeki Şehirleri” açıklandı! Türkiye’den 3 şehir listede

2025 verilerine dayanan “Dünyanın En Zeki Şehirleri” araştırmasının sonuçları açıklandı. Bilim insanları tarafından hazırlanan çalışma; şehirleri sadece IQ seviyelerine göre değil, dijital altyapı, kriz yönetimi ve entelektüel sermaye gibi birçok farklı kriter üzerinden değerlendirerek dikkat çeken bir sıralama ortaya koydu.

ZİRVEDE ZÜRİH VAR

Araştırmaya göre listenin ilk sırasında İsviçre’nin önde gelen şehirlerinden Zürih yer aldı. Yüksek teknoloji entegrasyonunu yaşam kalitesine başarıyla yansıtan şehir, “akıllı şehir” kriterlerinde zirveye oturdu. Zürih’i Asya’nın teknoloji devi Singapur ve Güney Kore’nin başkenti Seul takip etti.

Uzmanlara göre bu şehirler, kentsel sorunlara hızlı ve yenilikçi çözümler üretme kapasiteleriyle öne çıkıyor.

TÜRKİYE’DEN 3 ŞEHİR İLK 30’DA

Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarından biri ise Türkiye’den üç şehrin ilk 30’a girmesi oldu.

Eğitim, kültür ve şehir planlaması alanındaki gelişimleriyle öne çıkan şehirler şöyle sıralandı:

1- ZÜRİH, İSVİÇRE

2- SİNGAPUR

3- SEUL, GÜNEY KORE

4- OSLO, NORVEÇ

5- CANBERRA, AVUSTRALYA

6- CENEVRE, İSVİÇRE

7- LONDRA, İNGİLTERE

8- KOPENHAG, DANİMARKA

9- ABU DABİ, BAE

10- HELSİNKİ, FİNLANDİYA

11- TAİPEİ, TAYVAN

12- AMSTERDAM, HOLLANDA

13- MÜNİH, ALMANYA

14- NEW YORK, ABD

15- ESKİŞEHİR, TÜRKİYE

16- STOCKHOLM, İSVEÇ

17- HONG KONG

18- BERLİN, ALMANYA

19- ANKARA, TÜRKİYE

20- TOKYO, JAPONYA

21- TEL AVİV, İSRAİL

22- PARİS, FRANSA

23- TORONTO, KANADA

24- İSTANBUL, TÜRKİYE

25- BOSTON, ABD

26- BARSELONA, İSPANYA

27- SİDNEY, AVUSTRALYA

28- ŞANGHAY, ÇİN

29- VİYANA, AVUSTURYA

30- DUBAİ, BAE