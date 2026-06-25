Dünyanın füze devleri açıklandı: Türkiye'nin kaç füzesi var?

Listenin zirvesinde Çin yer alırken, Türkiye yaklaşık 322 balistik füze ile dikkat çeken ülkeler arasında gösterildi.

SIPRI verilerine göre Çin yaklaşık 3 bin 100 balistik füze ile listenin ilk sırasında bulunuyor. Çin'i 1.400 füze ile Rusya ve 1.300 füze ile Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. Kuzey Kore'nin yaklaşık bin, İsrail'in 850 ve İran'ın ise 800 balistik füzeye sahip olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye ise yaklaşık 322 balistik füze ile birçok bölge ülkesinin önünde yer alıyor. Güney Kore ve Mısır'ın 190'ar, Yunanistan'ın ise 165 balistik füze envanterine sahip olduğu belirtildi.

TÜRKİYE'NİN FÜZE ENVANTERİ DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin savunma kapasitesi yalnızca balistik füzelerle sınırlı değil. Son yıllarda geliştirilen yerli ve milli savunma projeleri kapsamında kara, hava ve deniz platformları için çok sayıda füze sistemi envantere girdi.

Kara kuvvetlerinde kullanılan sistemler arasında TAYFUN, BORA, TRG-300 Kaplan, TRG-230 ve KARA ATMACA öne çıkıyor. Özellikle TAYFUN, Türkiye'nin en uzun menzilli balistik füze projelerinden biri olarak değerlendirildi.

Deniz kuvvetlerinde ise ATMACA gemisavar füzesi, ÇAKIR seyir füzesi, AKYA ağır torpidosu ve ORKA hafif torpidosu görev yapıyor. Hava savunmasında ise SİPER, HİSAR ve SUNGUR sistemleri Türkiye'nin savunma kalkanının önemli parçaları arasında bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN BALİSTİK FÜZE KABİLİYETİ

Türkiye'nin aktif olarak kullandığı balistik füze sistemlerinin başında BORA ve TAYFUN geliyor.

BORA balistik füzesinin yaklaşık 280 kilometre menzile sahip olduğu belirtilirken, stratejik hedeflere karşı yüksek hassasiyetle kullanılabildiği ifade ediliyor.

TAYFUN ise testlerde 561 kilometreyi aşan menzile ulaşarak Türkiye'nin en uzun menzilli yerli balistik füze sistemi olarak öne çıktı. Uzmanlar, bu sistemin Türkiye'nin bölgesel caydırıcılık kapasitesini artıran önemli projelerden biri olduğunu değerlendirdi.

Savunma sanayisinde son yıllarda yapılan yatırımlar ve yerli üretim projeleri sayesinde Türkiye'nin füze teknolojilerinde önemli ilerlemeler kaydettiği belirtilirken, yeni nesil sistemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğü ifade edildi.