Dünyanın gözü burada! Tam 40 yılda bir gerçekleşiyor!

Türkiye saatiyle 17.23’de Güney Amerika ülkesi Şili’de başlayan ve 50 yılda bir gerçekleşen tam güneş tutulması vatandaşları ekrana kilitledi.

Dünya güneş tutulmasına kilitlendi

Tam tutulmayı izlemek için 300 bin kişi, Şili’nin 200 bin kişilik şehri La Serena’ya akın etti.

Şili'de de görülen tutulmayı izlemek için bilim adamlarının yanı sıra, aralarında Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in de olduğu birçok ünlü Şili'ye gitti.

Paranal'daki Avrupa Güney Gözlemevi'nde çalışan gökbilimci Elyar Sedaghati, “Son 50 yılda, gözlemevleri sadece iki tutulmayı kayıt altına alabildi. Bu yüzden bu durum bizim için gerçekten çok özel. Nihayet oyuncaklarımızı gündüz kullanabileceğiz” dedi.

Şilili gökbilimci Mara Teresa Ruiz de, “Tüm ihtişamıyla Samanyolu'nu yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

La Serena şehri yetkilileri de, okullarda ve toplum merkezlerinde 2 binden fazla karton çerçeveli koruyucu gözlük dağıttı.

Arjantin'de yerel saat ile 16.30 civarında başlayan ve yaklaşık 2 saat süren tutulma; San Juan, La Rioja, San Luis, Cordoba, Santa Fe ve Buenos Aires eyaletlerinde görüldü.

Ülkenin başkenti Buenos Aires'te, kapalı hava nedeniyle net görülmeyen tutulmayı izlemek isteyenler yüksek yerleri tercih etti.

Tutulmanın en net görüldüğü yerlerden San Juan eyaletine dünyanın çeşitli yerlerinden yaklaşık 15 bin kişi geldi.

Güneş tutulması, Şili'nin tüm bölgelerinden izlenebilirken, tutulmanın en net görüldüğü yerlerden ülkenin kuzeyinde bulunan Coquimbo bölgesine 140 bin turist geldi.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, eşi Cecilia Morel, ülkenin Bilim ve Teknoloji Bakanı Andres Couve Correa ve Eğitim Bakanı Marcela Cubillos Sigall ile tutulmayı La Silla Gözlemevi'nden izledi.