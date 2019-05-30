Mynet Trend

Dünyanın ilk dijital kıyafeti satıldı! Bakın ne kadara

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 30.05.2019 12:14 | Son Güncelleme

Teknoloji moda dünyasına dolaylı yoldan yıllarca hizmet vermiş olabilir ama şimdi göreceğiniz kıyafet dijital dünyanın günümüzde geldiği noktanın tam olarak özeti! İşte dünyanın ilk blok zincir teknolojisine sahip olan dijital kıyafeti! Bakın herkesin konuştuğu bu kıyafet son yapılan müzayedede ne kadara satıldı!

Dünyanın ilk dijital kıyafeti satıldı! Bakın ne kadara

Teknolojinin artık moda dünyasına girdiğine şahit olabilir, bunu kabullenmeye başlayabiliriz. Çünkü dünyanın ilk dijital blok zinciri elbisesi, New York'taki Ethereal Zirvesi'ndeki müzayedede 9 bin 500 dolara yani ortalama 57 bin TL'ye satıldı.

“Yanardöner” olarak adlandırılan sanal giysi, Hollandalı yeni girişim firması The Fabricant ile herkesin favori fütüristik yüz filtresi Beauty3000, Johanna Jaskowska ve Dapper Labs'ın yaratıcıları ile işbirliği içinde yapıldı.

2 boyutlu giysi kalıbı kesme yöntemiyle, 3B tasarım ve işleme yazılımı birleşimini kullanarak ortaya çıkan özel tasarım online (çevrimiçi) ortamda, parlıyor ve dijital dalgalar hareket ediyor gibi görünüyor.

Gerçek ve sanal olarak gittikçe popülerliği artan, 200 milyar doların üzerindeki kripto koleksiyon pazarını düşünürsek, sanal modanın günümüzde bu kadar ileri seviye olması şaşırtıcı değil .

Peki bu dijital kıyafet gerçekten nasıl çalışıyor?

Görünüşe göre "Gerçeklik Gözlüğü" gibi "Zenginleştirilmiş Gerçeklik" yani bu dijital kıyafete sahip olanlar 28 gün içerisinde kıyafet üzerinde istediği deseni yükleyebilir, kendi tarzına uygun bir tasarım haline getirebilir.

Görünüşe göre, AR elbisesinin sahibinin, parçayı giyen kendi görüntüsünü sağlamak için 28 günü var, böylece yaratıcılar kendi boyutlarına göre uyarlayabilirler. Eşi benzeri olmayan bu kıyafet; aynı zamanda dijital olduğundan, uzun vadeli bir yatırım olarak düşünün.

Blok zinciri ne demek?

Özellikle son birkaç yıldır herkesin ağzında olan Blockchain (Blok Zinciri) kelimesinin karşılığı, kimilerine göre “Internet”ten bile daha büyük bir gelişme, kimilerine göre bilinen ekonominin sonu, kimilerine göreyse insanlığın geleceği konumunda. Özellikle kripto para takipçileri tarafından sürekli öne çıkarılan bu kavram aslında ekonominin ötesinde kullanım alanlarına sahip. “Blockchain” ya da “Blok Zinciri”, temel mantığıyla bilginin merkezsizleşmesini mümkün kılan teknolojidir. Orijinal adıyla Blockchain, Türkçe karşılığıyla Blok Zinciri teknolojisi, bilgilerin bloklar halinde oluşup merkezi bir veritabanı yerine merkezsiz, herkese açık zincirler halinde saklanması demektir. Bu teknoloji sayesinde internet üzerinden her gelişmesini herkesin takip ettiği, şeffaf, müdahale etmesi neredeyse imkansız umumi veritabanları oluşturulabilir.

İmamoğlu sınava beraber çalışma sözü verdiİmamoğlu sınava beraber çalışma sözü verdi
Annesi sandığı inekle karşılaşma anı yürekleri dağladı!Annesi sandığı inekle karşılaşma anı yürekleri dağladı!
Bu kanunlar sizi deli edecek! Eğer bir erkeğin... Bu kanunlar sizi deli edecek! Eğer bir erkeğin...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilk blok zincir teknolojisine sahip kıyafeti ilk dijital kıyafet blockchain ne demek

En Çok Okunan Trend Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor

Engin Altan Düzyatan'dan Diriliş Ertuğrul dizisine veda mesajı!

Engin Altan Düzyatan'dan Diriliş Ertuğrul dizisine veda mesajı!

Ünlü koyu mesken tuttu! Görenler telefonuna sarıldı

Ünlü koyu mesken tuttu! Görenler telefonuna sarıldı

Korkunç gerçeği hastanede öğrendi! Her şey doğum sırasında olmuş

Korkunç gerçeği hastanede öğrendi! Her şey doğum sırasında olmuş

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Şoke eden itiraf! Kaynana ve kayınpederinin yasak ilişkilerini ifşa etti

Şoke eden itiraf! Kaynana ve kayınpederinin yasak ilişkilerini ifşa etti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

Kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...

Kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunu yapan teknolaji görünmezlik giysisi yapamadı yani kim inanır.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu köpeğin hikayesi karşısında gözyaşlarınıza engel olamayacaksınız!

Annesi sandığı inekle karşılaşma anı yürekleri dağladı!

Amerika'daki bu kanunlar sizleri çileden çıkaracak!

Bu kanunlar sizi deli edecek! Eğer bir erkeğin...

Çocukların çizimlerini gerçek oyuncaklara çeviriyorlar!

Çocukların çizimlerini gerçek oyuncaklara çeviriyorlar!

18 yıllık işinden ayrılan adamın gerekçesi duyanların ağzını açık bırakıyor!

18 yıllık işini tek kalemde sildi! Nedeni ise...

Günlerce rögar kapağından ayrılmayan yavru köpeği o fark etti. Hikayesi ise yürekleri dağladı.

Rögar kapağından günlerce ayrılmadı! Nedeniyse yürek burktu

Dövmeler yaşlanınca nasıl görünür?

Dövmeler yaşlanınca nasıl görünür?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.