Dünyanın ilk dijital kıyafeti satıldı! Bakın ne kadara

Teknolojinin artık moda dünyasına girdiğine şahit olabilir, bunu kabullenmeye başlayabiliriz. Çünkü dünyanın ilk dijital blok zinciri elbisesi, New York'taki Ethereal Zirvesi'ndeki müzayedede 9 bin 500 dolara yani ortalama 57 bin TL'ye satıldı.

“Yanardöner” olarak adlandırılan sanal giysi, Hollandalı yeni girişim firması The Fabricant ile herkesin favori fütüristik yüz filtresi Beauty3000, Johanna Jaskowska ve Dapper Labs'ın yaratıcıları ile işbirliği içinde yapıldı.

2 boyutlu giysi kalıbı kesme yöntemiyle, 3B tasarım ve işleme yazılımı birleşimini kullanarak ortaya çıkan özel tasarım online (çevrimiçi) ortamda, parlıyor ve dijital dalgalar hareket ediyor gibi görünüyor.

Gerçek ve sanal olarak gittikçe popülerliği artan, 200 milyar doların üzerindeki kripto koleksiyon pazarını düşünürsek, sanal modanın günümüzde bu kadar ileri seviye olması şaşırtıcı değil .

Peki bu dijital kıyafet gerçekten nasıl çalışıyor?

Görünüşe göre "Gerçeklik Gözlüğü" gibi "Zenginleştirilmiş Gerçeklik" yani bu dijital kıyafete sahip olanlar 28 gün içerisinde kıyafet üzerinde istediği deseni yükleyebilir, kendi tarzına uygun bir tasarım haline getirebilir.