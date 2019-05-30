Dünyanın ilk dijital kıyafeti satıldı! Bakın ne kadara

Teknolojinin artık moda dünyasına girdiğine şahit olabilir, bunu kabullenmeye başlayabiliriz. Çünkü dünyanın ilk dijital blok zinciri elbisesi, New York'taki Ethereal Zirvesi'ndeki müzayedede 9 bin 500 dolara yani ortalama 57 bin TL'ye satıldı.
“Yanardöner” olarak adlandırılan sanal giysi, Hollandalı yeni girişim firması The Fabricant ile herkesin favori fütüristik yüz filtresi Beauty3000, Johanna Jaskowska ve Dapper Labs'ın yaratıcıları ile işbirliği içinde yapıldı.
2 boyutlu giysi kalıbı kesme yöntemiyle, 3B tasarım ve işleme yazılımı birleşimini kullanarak ortaya çıkan özel tasarım online (çevrimiçi) ortamda, parlıyor ve dijital dalgalar hareket ediyor gibi görünüyor.
Gerçek ve sanal olarak gittikçe popülerliği artan, 200 milyar doların üzerindeki kripto koleksiyon pazarını düşünürsek, sanal modanın günümüzde bu kadar ileri seviye olması şaşırtıcı değil .
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MINDS. BLOWN. . $9.500 for the first ever digital couture to be auctioned on the blockchain. We actually sold one of our items that has never been physical. Someone owns it now, and will be able to wear it if they choose to. . Created by us, worn by @johwska, auctioned by @Dapper_Labs at #EtherealNY ???? @bleumode . Thank you everyone for your support and believing in what we do. This is a dream coming true.
Görünüşe göre "Gerçeklik Gözlüğü" gibi "Zenginleştirilmiş Gerçeklik" yani bu dijital kıyafete sahip olanlar 28 gün içerisinde kıyafet üzerinde istediği deseni yükleyebilir, kendi tarzına uygun bir tasarım haline getirebilir.
Görünüşe göre, AR elbisesinin sahibinin, parçayı giyen kendi görüntüsünü sağlamak için 28 günü var, böylece yaratıcılar kendi boyutlarına göre uyarlayabilirler. Eşi benzeri olmayan bu kıyafet; aynı zamanda dijital olduğundan, uzun vadeli bir yatırım olarak düşünün.
Özellikle son birkaç yıldır herkesin ağzında olan Blockchain (Blok Zinciri) kelimesinin karşılığı, kimilerine göre “Internet”ten bile daha büyük bir gelişme, kimilerine göre bilinen ekonominin sonu, kimilerine göreyse insanlığın geleceği konumunda. Özellikle kripto para takipçileri tarafından sürekli öne çıkarılan bu kavram aslında ekonominin ötesinde kullanım alanlarına sahip. “Blockchain” ya da “Blok Zinciri”, temel mantığıyla bilginin merkezsizleşmesini mümkün kılan teknolojidir. Orijinal adıyla Blockchain, Türkçe karşılığıyla Blok Zinciri teknolojisi, bilgilerin bloklar halinde oluşup merkezi bir veritabanı yerine merkezsiz, herkese açık zincirler halinde saklanması demektir. Bu teknoloji sayesinde internet üzerinden her gelişmesini herkesin takip ettiği, şeffaf, müdahale etmesi neredeyse imkansız umumi veritabanları oluşturulabilir.
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