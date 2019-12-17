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Dünyanın ilk insan dedektörü piyasaya çıktı: O insanları saptayacak!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Bir atık yönetim şirketi, endüstriyel çöp konteynerlerinin içine sığınan evsizlerin korunmasına yardımcı olacak bir cihaz geliştirdi.

Dünyanın ilk insan dedektörü piyasaya çıktı: O insanları saptayacak!

Shelter'ın son araştırmasına göre ,ülke genelinde sıcaklık düştükçe Birleşik Krallık'ta sayıları şu an 320 bini bulan evsizler için atık konteynerleri daha da önemli hale geliyor. Konteynerlerin içinde uyuyan kişiler görece nadir olsa da evsizliğin artması, bu durumun giderek daha yaygın hale geldiği anlamına geliyor.

Atık Endüstrisi Güvenliği ve Sağlığı (WISH) forumu, son 10 yılda çöp toplayıcılar tarafından yanlışlıkla kamyona atıldığı için 20 kişinin öldüğünü belirtiyor. Ölümlerin sayısı, içinde kimse var mı diye çöp konteynerlerini kontrol etmeyi birçok atık imha şirketi için düzenli bir durum haline getirdi.
Bununla birlikte, cihazı üreten Toplu Atık Çözümleri (TWS), dünyanın ilk “insan dedektörü” olduğunu iddia ettiği cihazı yaratarak bu soruna daha güvenilir bir çözüm buldu. Endüstriyel çöp konteynerlerinin dışına takılan cihaz, çalışanların farkında olmadan içinde insan olan bir çöp konteynerini boşaltmalarına karşı fazladan bir koruma katmanı sağlayacak şekilde tasarlanmış.

CİHAZ AKILLI TELEFON YA DA TABLETTEN KONTROL EDİLEBİLİYOR

TWS, cihazın hareketi, gazı, sıcaklığı ve nemi algılamak üzere programlandığını ve son boşaltılmasından beri konteynere biri girmediyse yeşil ışık yanacağını belirtiyor. Eğer cihaz, birinin o an ya da önceden konteynerde olduğundan şüphelenirse ışık kırmızıya dönecek. “İnsan dedektörü”, bluetooth kullanılarak akıllı telefon ya da tabletten de kontrol edilebiliyor.

CİHAZDAN ELDE EDİLEN KARIN BİR KISMI BAĞIŞLANACAK

Şirket, 30 gün boyunca cihazın hafızasına kaydedilen verilerin evsizlerle ilgilenen kuruluşlara aktarılabileceğini ve evsizlerin daha çok kullandığı “yüksek riskli konteynerleri” tespit etmeye yardımcı olabileceğini ekliyor. Ayrıca, satılan her bir cihazdan elde edilen kârın bir kısmı evsizlere yardım eden kuruluşlara bağışlanacak. Cihaz şu anda Birleşik Krallık'ın 6 şehrinde 6 şirket tarafından deneniyor.

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