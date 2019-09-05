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Dünyanın ilk oyuncu ultrabook ürünü: Razer Blade Stealth 13

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TEKNOLOJİ  | 05.09.2019 08:29 | Son Güncelleme

Oyuncuların vazgeçilmez markalarından olan Razer, yenilikler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Razer şimdi de dünyanın ilk oyuncu ultrabook modeli ile karşımıza çıktı. Sadece 0.60 inç kalınlığa sahip olan Blade Stealth 13 modeli, boyutuna göre sunduğu donanım ile takoz büyüklüğündeki rakiplerine taş çıkarıyor.

Dünyanın ilk oyuncu ultrabook ürünü: Razer Blade Stealth 13

Blade Stealth 13, 3.9 GHz hızında çalışan 10. nesil Intel i7 işlemciden gücünü alıyor. Bilgisayarın grafik biriminde ise Nvidia’nın 4 GB GDDR5 VRAM‘e sahip olan GTX 1650 ekran kartı yer alıyor. Ayrıca bilgisayarda Intel’in Iris Plus grafik birimi de yer alıyor.

13.3 inç büyüklüğünde 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekran ile gelen Blade Stealth 13, sRGB renk gamutunun yüzde 100’ünü destekliyor. Bu modelin bir de 13.3 inç büyüklüğünde 4K çözünürlüğünde dokunmatik ekranlı sürümü de yer alıyor.

256 GB ve 512 GB PCIe M.2 depolama birimi ile gelen Blade Stealth 13, 3.733 MHz hızında çalışan dual 16 GB LPDDR4 RAM‘e sahip. Razer Chroma destekli klavye ile ultrabook’ta Wi-Fi 6 – Intel Wireless-AX 201 ve Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojileri yer alıyor.

Thunderbolt 3 girişinden şarj olan ultrabook’ta USB-C 3.1 gen 2 ve 2 adet de USB 3.1 bağlantıları yer alıyor. 4 adet hoparlör ile gelen ultrabook’ta Smart Amp bulunuyor. Smart Amp sayesinde ses oldukça iyileştiriliyor. Ayrıca bu hoparlörlerin Dolby Atmos’u da desteklediğini belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
Razer Blade Stealth 13 Razer

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