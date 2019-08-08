Dünyanın ilk Pokemon merkezi için harekete geçildi

Nintendo’nun en önemli gelir kaynaklarından biri olan Pokemon para basmaya devam ediyor. Yıllar önce basit bir video oyunu olarak karşımıza çıkan Pokemon, ilerleyen zaman içerisinde beyaz perdeden, kart oyunlarına kadar pek çok alanda boy gösterdi.

Kısa süre içerisinde Nintendo’un en önemli markalarından biri haline gelen Pokemon için önemli bir adım daha atılıyor.

Pokemon oyunlarını oynayanların da bildiği üzere yapımda Pokemon Center isimli merkezler hayli önemli yer tutar. Bu merkezlerden pokemonları yakalamak için çeşitli envanterler alabiliyor ya da üzerimizdeki fazla yükleri satarak kurtulabiliyoruz.

Peki bu Pokemon Center'lar gerçekte olsa nasıl olurlardı? Görünen o ki bazı girişimcileri bu sorunun yanıtını merak ederek dünyanın ilk Pokemon Merkezi için harekete geçmişler.

Londra’da açılacak olan bu merkez aynı oyunda olduğu gibi pokemonlar ile ilgili ürünler satacak. Tabi ki satılan ürünler pokemon yakalamada kullanılamayacak. Fakat eviniz ya da odanız için pokemon temalı hoş ürünleri bu merkezde bulabileceksiniz. Eğer Pokemon Center'a olan ilgi beklentileri karşılarsa, dünyanın farklı şehirlerinde yeni şubeler de açılacak.Belki ileride bir gün Türkiye’de de bir Pokemon Center açılabilir. Neden olmasın?

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