Dünyanın ilk vajina müzesi kapılarını kapatıyor! Ziyaretçilerini artık çevrimiçi olarak ağırlayacak

Kalıplaşmış düşünceleri yıkmak ve ziyaretçilerine jinekolojik araştırmalar sonucunda bilgi sunmak amacıyla Kasım 2019'da İngiltere'nin başkenti Londra'da açılan ve dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan vajina müzesi zor zamanlardan geçiyor.

Müzenin kurucusu ve aynı zamanda YouTuber olan Florence Schecter, hayvanların vajinaları hakkında belgeseller çekiyordu. Daha önce de penisler hakkında bir belgesel yayınlamıştı. Kadın cinsel organı üzerinde yaratılan toplumsal normları yıkmak isteyen Schecter, Londra’da Vajina Müzesi’nin kurulmasına öncülük etmişti. Kira kontratının bittiğini ve Londra’nın merkezinde yeni bir yer bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Vajina Müzesi’nin kurucusu Schecter, artık ziyaretçilerinin çevrimiçi olacağını açıkladı.

MÜZEDEN ÇOK BİLİM SERGİSİ

Müzenin kuruluş amacaı vulvalar, jinekolojik anatomi, cinsel ve kadın sağlığı hakkında bilgiler verilip farkındalık oluşturulması olarak açıklanmıştı. Müze daha çok anatomiden sağlığa, adetten menopoza, rahim kontrasepsiyonuna, cinselliğe kadar genital sistemlerin biliminin işlendiği bilim sergisi mottosuyla misafirlerini ağırlıyordu.



