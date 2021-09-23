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Dünyanın ilk vajina müzesi kapılarını kapatıyor! Ziyaretçilerini artık çevrimiçi olarak ağırlayacak

23.09.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzlanda'daki penis müzesinden sonra kadın cinsel organıyla ilgili tabuları yıkmak için 2019'da Londra'da açılan Vajina Müzesi kapılarını kapattığını duyurdu. Londra’nın Camden semtinde bulunan müzenin yetkilileri kira bedelini ödemediklerini açıklayarak çevrimiçi bir uygulamaya geçtiklerini duyurdu.

Dünyanın ilk vajina müzesi kapılarını kapatıyor! Ziyaretçilerini artık çevrimiçi olarak ağırlayacak

Kalıplaşmış düşünceleri yıkmak ve ziyaretçilerine jinekolojik araştırmalar sonucunda bilgi sunmak amacıyla Kasım 2019'da İngiltere'nin başkenti Londra'da açılan ve dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan vajina müzesi zor zamanlardan geçiyor.

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Müzenin kurucusu ve aynı zamanda YouTuber olan Florence Schecter, hayvanların vajinaları hakkında belgeseller çekiyordu. Daha önce de penisler hakkında bir belgesel yayınlamıştı. Kadın cinsel organı üzerinde yaratılan toplumsal normları yıkmak isteyen Schecter, Londra’da Vajina Müzesi’nin kurulmasına öncülük etmişti. Kira kontratının bittiğini ve Londra’nın merkezinde yeni bir yer bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Vajina Müzesi’nin kurucusu Schecter, artık ziyaretçilerinin çevrimiçi olacağını açıkladı.

MÜZEDEN ÇOK BİLİM SERGİSİ

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Müzenin kuruluş amacaı vulvalar, jinekolojik anatomi, cinsel ve kadın sağlığı hakkında bilgiler verilip farkındalık oluşturulması olarak açıklanmıştı. Müze daha çok anatomiden sağlığa, adetten menopoza, rahim kontrasepsiyonuna, cinselliğe kadar genital sistemlerin biliminin işlendiği bilim sergisi mottosuyla misafirlerini ağırlıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Londra
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