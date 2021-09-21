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100 yıldır tamamen boş bir adada duran 'Dünyanın En Yalnız Evi'ni ziyaret etti! Sosyal medyada popüler oldu

21.09.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzlanda'da bir asırdır terk edilmiş ücra bir adada 'Dünyanın En Yalnız Evi'ni ziyaret eden bir TikToker'ın görüntüleri viral oldu. Beş TikTok videosundan oluşan 'Dünyanın En Yalnız Evi' serisinin ilk videosu şimdiden 18 milyondan fazla izlendi.

100 yıldır tamamen boş bir adada duran 'Dünyanın En Yalnız Evi'ni ziyaret etti! Sosyal medyada popüler oldu

‘Intrestingman’ kullanıcı ismindeki bir TikToker, İzlanda’nın Vestmannaejar takımadalarına bağlı Elliday Adası'nda bulunan ‘Dünyanın En Yalnız Evi’ olarak isimlendirilen kulübeyi ziyaret etti. Ziyaret için zorlu bir yolculuk yapan TikToker, ada hakkına ortaya atılan komplo teorileri hakkında da bilgi verdi. Yolculuğunu deniz ulaşımı ile sağlayan TikTok kullanıcısı evin bir milyarderin zombi istilasından kurtulmak için inşa ettiğini söyledi.

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TERK EDİLMİŞ ADADA 3 GECE GEÇİRDİ

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Ellday Adası’nda 1930’lu yıllarda çok az kişi yaşıyordu. Ada sakinleri 1930 yılından sonra ana karayı adeta terk etti. Çünkü evin etrafında herhangi bir başka yapı bulunmuyordu. Yemyeşil bir tepenin yamacında bulunan bu ev “Dünyanın En Yalnız Evi” olarak biliniyor. 100 yıldan uzun süredir ıssız olan bu evle ilgili ise pek çok hikaye anlatılıyor. Bu komplo teorilerini yerinde deneyimlemek isteyen TikTok kullanıcısı 3 geceyi adada yakın bir arkadaşıyla geçirdi.

BİNLERCE YORUM ALDI

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5 videoluk seri halinde seyahatini TikTok hesabından yayınlayan kullanıcının videoları milyonlarca izlenmeye ulaştı. ‘Intrestingman’ isimli kullanıcının paylaşımlarına takipçilerinden bir kişi “Orada yaşamak için ruhumu satardım” yorumunu ekledi. Komplo teorileriyle ünlenen ıssız adaya sosyal medyanın gündemine bir kez daha yerleşmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok İzlanda
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