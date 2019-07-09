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Dünyanın yüzen ilk sokak sanatı galerisi açıldı!

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KÜLTÜR SANAT  | 09.07.2019 11:00 | Son Güncelleme

Paris’in Seine Nehri üzerine tarihte bir ilk olan yüzen sanat galerisi açıldı. Paris’teki Pont des Invalides köprüsünün yakınlarında duran Fluctuart adlı tekneye dışarıdan bakınca, diğer teknelerden farkını göremezsiniz belki. Fakat bu gemi aslında dünya üzerinde görülmemiş bir galeri konseptine ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın yüzen ilk sokak sanatı galerisi açıldı!

Dünyanın ilk yüzen sokak sanatı galerisi olan teknenin ismi, Paris’in Latince mottosu olan “Fluctuart nec mergitur” (Sallanır ama asla batmaz) sözünden geliyor. Galerinin açılışını Brooklyn’li sanatçı Swoon’un Time Capsule adlı sergisi yapıyor. 22 Ekim’e kadar devam eden serginin yanı sıra galerinin kalıcı koleksiyonunda Banksy, JonO ve Rammellzee’ninkiler dâhil olmak üzere 15 çalışma var.

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Galeri, 2016’da düzenlenen “Reinventing the Seine” adlı tasarım yarışmasında seçilen fikir ve tasarım olmuştu. Ardından Marcounet adlı merkezin sahibi Geraud Boursin, sokak sanatı koleksiyoncusu Nicolas Laugero Lassare ile güçlerini birleştirerek Fluctuart konseptini geliştirdi. Fluctuart, sabah 12’den akşam 12’ye kadar her gün ücretsiz olarak ziyaretçilere kapılarını açacak. Gelirlerin çoğunun zemin kattaki bardan, üst kattaki kafeden ve biletli etkinliklerden geleceği düşünülüyor. Fluctuart kurucuları, ileride kendilerine ait çalışmalarının da var olabilmesi için bir bağış başlatmayı düşünüyor. Ayrıca sokak sanatıyla ilgilenen diğer müze ve galerilerle birleşerek ortak projeler geliştirmeyi planlıyor. Fluctuart başarılı olursa bu inovatif konsept diğer Avrupa ülkelerinde de ilgi göreceğe benziyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fluctuart paris

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