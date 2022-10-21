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Dünyanın konuştuğu Türk! Yapay kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy dünyaca ünlü Forbes dergisine kapak oldu

21.10.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın en prestijli ödüllerinden biri olan Victress Ödülü'ne sahip Türk doktor Dilek Gürsoy Avrupa’nın tam yapay kalp nakli yapan ilk kadın cerrahi olarak tarihe geçmişti. Başarılarıyla adından söz ettiren Avrupa’nın yapay kalp cerrahisi konusunda ilk kadın doktoru olan Dr. Dilek Gürsoy, dünyaca ünlü Forbes dergisinin Almanya’da 3 Kasım’da yayımlanacak sayısına kapak oldu.

Dünyanın konuştuğu Türk! Yapay kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy dünyaca ünlü Forbes dergisine kapak oldu

Almanya’ya göç eden ve Ordu Aybastılı bir işçi ailesinin kızı olarak dünyaya gelen Dr. Dilek Gürsoy, başarılı ameliyatları ile Avrupa’da aranan sayılı doktorlar arasında yer alıyor. Tıp alanındaki başarılı çalışmaları sayesinde adından söz ettiren ve Avrupa’nın tam yapay kalp nakli yapan ilk kadın kalp cerrahı olan Dr. Dilek Gürsoy, ABD merkezli Forbes dergisinin Almanya’da 3 Kasım’da yayımlanacak sayısına kapak oldu. 12 yıldır tam yapay kalp alanında çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Dr. Gürsoy, “12 yıldır tam yapay kalp alanında çalışmalar yürütüyorum. Forbes gibi dünyaca ünlü bir derginin Almanya’daki sayısında kapak olmam beni onurlandırdı. Dergide, Almanya’da kuracağımız kalp hastanesi hakkında bilgiler verdim. Tam yapay kalp ve tam yapay kalp araştırmaları şu an ne durumda bunları anlattım. Avrupa’daki bu son çalışmalar hakkında bilgi sundum” dedi.

"ÖZELLİKLE KADINLARDA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

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Kalp yetmezliğinin büyük bir problem olduğu dönemde organ bağışının da azlığına dikkat çeken Dr. Gürsoy, “Kalp yetmezliği büyük bir problem. Organ bağışı az yapılmakta. Dolayısıyla tam yapay kalp araştırmalarına önem verilmeli ve daha çok bütçe ayrılması lazım. Hem insan ve hem de hayvanlar üzerinde çok tecrübeliyim. Tam yapay kalp, özellikle kadınlarda büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

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FARKLI PRESTİJLİ ÖDÜLLERE DE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

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Yapay kalp cerrahisi konusunda Avrupa’da ilk ve tek kadın doktor olan Dr. Gürsoy’un Almanya dışında Hindistan ve Türkiye’de de önemli kalp ameliyatlarında yer aldığı biliniyor.

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2019’da Almanya’nın en saygın ödüllerinden Victress Ödülü’ne ve Alman Tıp Ödülü’ne (German Medical Award) layık görülürken Gürsoy, yılın doktoru da seçilmişti. Gürsoy, şu anda Düsseldorf kentindeki Clinic Bel Etage’in başhekimliğini yapıyor. (İHA)

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Doktor Almanya Forbes kalp damar cerrahisi

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