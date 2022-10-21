25 yıl önce hayatını kurtarmıştı! Veteriner ve şempanze arasındaki duygusal vedalaşma sosyal medyanın gündemine oturdu

Nikaragua Ulusal Hayvanat Bahçesi’nde çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Hayvanat bahçesi müdür Eduardo Saca’nın 38 yaşındaki şempanze Pipo’ya veda ettiği anları gören herkesi duygusallaştırdı. Hayvanat bahçesinin müdürü ve baş veterineri olan Saca, gitmesi gerektiğini açıklarken şempanzeye şefkatli bir öpücük kondurdu. Nikaragua hükümetinin hayvanat bahçesini devralması üzerine ikilinin vedalaşmak zorunda kaldığı belirtildi.

“VEDA ETMEYE GELDİM”

Pipo’nun kafesinin önde diz çökerek onun ellerini tutan Saca, “Sana veda etmeye geldim. Birlikte çok uzun zaman geçirdik. Şimdi gitmeliyim. Karım Marina ve ben çok yorgunuz ve sana veda ediyoruz. Biz burada yokken iyi davran ve sakin ol. Onlarla konuşacağız ki sana hep sevgi versinler. Pipo senden ayrıldığım için üzgünüm. Senden ayrılmak bana acı veriyor” dedi. Görüntülerin sona ermesinden önce Pipo ve Saca birbirlerine veda etmek için bir buse kondurdu.

“DAHA 11 AYLIKTI, ŞİMDİ 38 YAŞINDA”

25 yıl önce Pipo’yla tanıştığını ifade eden Saca, “Havana’daki bir hayvanat bahçesinden geldi. Daha 11 aylıktı ve şu anda 38 yaşında. Onunla 1997 yılında hayvanat bahçesi yönetimini devraldığımızda tanıştı. Tanıştığımız günden itibaren iyi bir kimyamız vardı ve yavaş yavaş onun sevgisini ve arkadaşlığını kazandım. Çünkü öfkelendiğinde neredeyse beş adamın gücüyle çok tehlikeli olabiliyor.” dedi.

Hayvanat bahçesini devraldıklarında, Pipo'nun önceki yönetim tarafından fark edilmeyen korkunç bir kaza geçirdiğini keşfettiler. Sacca yaralarının Pipo’yu daha da öfkeli hale getirdiğini söyleyerek, “Küçük bir kafeste kaza geçirdiğini gördük. Saf demir çubuklardan yapılan bir çatı üzerine düştü ve kafası ezildi. Yüzü paramparça oldu ve yüz kemiklerinde kırıklar vardı. Bir beyin cerrahi neredeyse yüzünü yeniden inşa etti. Onun yaraları da daha da öfkelenmesine neden oldu. 25 yıl boyunca ona oğlummuş gibi baktım” diye konuştu.



