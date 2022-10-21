Koronavirüse yakalanan 14 yaşındaki kızı karantinada ölüme terk ettiler! Aile son görüntülerini paylaşarak isyan etti

Dünya genelinde milyonlarca kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınıyla savaşmak için Çin sert önlemlerini devam ettiriyor. Sıfır vaka politikası kapsamında koronavirüs testi pozitif çıkan kişiler şehirlerde bulunan karantina merkezlerine götürülüyor. Bir aile karantina merkezine götürüldükten sonra ölen 14 yaşındaki kızlarının son görüntülerini Çin’in popüler sosyal medya uygulaması Douyin’den paylaştı. Aile merkezdeki sağlık çalışanlarının kızlarıyla hiç ilgilenmediğini iddia etti.

SON GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Geçen hafta 14 yaşındaki Guo Jinjin isimli genç kız koronavirüs testi pozitif çıktığı için Henan eyaletindeki Ruzhou’daki karantina merkezine götürüldü. Sağlık durumu kötüleşen ve bir anda yüksek ateş ile titreme nöbetleri yaşayan 14 yaşındaki genç kız merkezdeki ikinci gününün sonunda tam teşekküllü bir hastaneye götürüldü. Ancak hastanedeki müdahale yeterli olmazken Jinjin hayatını kaybetti. Kızlarının ölümünün ardından aile karantina merkezindeki son görüntülerini paylaştı.

Acılı ailenin paylaştığı son görüntülerde genç kızın titreme nöbeti geçirdiği görüldü. Pekin hükümetine sert tepki gösteren aile, “Merkezdeki sağlık çalışanları kızımın sağlık durumuyla ilgilenmedi ve hatta ölümüyle ilgili soruşturma bile açılmadı. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi’ne sesleniyorum, Ruzhou yönetiminin sorumsuzluğu için soruşturma başlatın ve kızımın hayatını geri verin” dedi. Ailenin sosyal medyadan paylaştığı görüntüler kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken gelen tepkilerin sonrasında paylaşımın erişimine engel getirildiği açıklandı.



