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Dünyanın manyetik alanın değişmesine neden olan gizemli patlama: Tunguska Olayı

10.11.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Haziran 1908 sabahı kaydedilen tarihteki en büyük asteroit çarpması, Sibirya’nın uzak bir bölgesinde meydana geldi. Patlama, Sibirya’nın Podkamennaya Tunguska ırmağı yakınlarında, şu anda Krasnoyarsk Krai olarak bilinen bölgede, seyrek nüfuslu Doğu Sibirya taygası üzerinde oldu. Bilim insanlarının hâlâ araştırmalarına konu olan patlama gizemini korumaya devam ediyor.

Dünyanın manyetik alanın değişmesine neden olan gizemli patlama: Tunguska Olayı

Tarih boyunca pek çok savaş ve doğal afet nedeniyle dünyanın çeşitli bölgelerinde yıkımlar meydana geldi. Tarihin en gizemli olaylarından biri 1908 yılında yaşandı. Kayıtlara Tunguska Olayı olarak geçen patlama 2.150 kilometrekarelik alanı etkiledi. Ormanlık bir alanda meydan gelen patlama 80 milyon ağacının yok olmasına ve dünyanın manyetik alanının değişmesine neden oldu.

ETRAFA MAVİ BİR IŞIK SAÇILDI

30 Haziran 1908 tarihinde sabah 7.45 saatlerinde meydana gelen patlama Tunguska Irmağı’nın yakınlarında gerçekleşti. Patlamaya dair tarihsel kaynaklarda görgü tanıkları mavimsi bir ışığın saçıldığını ve güneş kadar parlak bir ateş topunun gökyüzünde hareket ettiğini gördüklerini söyledi. Ardından ise çok büyük bir parlama ve patlama sesinin geldiğini ifade ettiler. Ayrıca patlama sesi yüzlerce kilometre ötede bulunan camların kırılmasına ve insanların ayaklarını yerden kesen bir şok dalgasına neden olduğunu söylediler.

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ATOM BOMBASIYLA KIYASLANDI

Patlama, 10-15 megatonluk bir dinamit kütlesinin patlamasına eşdeğerdi ve Hiroşima’ya atılan atom bombasından 1000 kat daha güçlüydü. Ayrıca patlamanın nedeninin, bir kuyruklu yıldız parçasının ya da asteroidin yüzeyin 5-10 kilometre üstünde patlaması olduğu düşünülüyor. Oluşan patlama Ren geyiklerinin ölmesine ve çevredeki kilometrelerce alanın yıkılmasına neden olan bir enerjiyi açığa çıkarttı.

Rus bilim adamı Leonid Kulik, 1927 yılında patlama bölgesindeki ilk araştırmaları yapan kişiydi. İlk önce bölgeye bir ilk gezi yaptı, yerel tanıklarla görüştü ve ağaçların yıkıldığı bölgeyi araştırdı. Hepsinin kökleriyle merkeze çevrildiklerine ikna olduktan sonra burada bir araştırma ekibine liderlik etti. Ancak herhangi bir göktaşı parçası ve bir göktaşı krateri bulamadı.

NEDENİ UFOLAR MI?

Patlamanın nedeni olarak UFO ve mini bir kara delik olduğuna dair teoriler ortaya atıldı. Patlamanın çok daha sıradan bir olay olduğunu gösteriyor. Şimdi Tunguska olayının küçük bir buzlu kuyruklu yıldız veya taşlı bir asteroidin Dünya’nın atmosferiyle çarpışmasından dolayı gerçekleştiği öngörülüyor.

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