Dünyanın en uzun sinyali! Uzaylıların gönderdiği düşünülen sinyalin yıllardır çözülemeyen gizemi

1971 yılında NASA, SETI adıyla bilinen (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Formu Araştırma Merkezi) projesini başlattı. Güçlü vericiler inşa edildi ve her gün rutin olarak uzay boşluğuna sinyaller gönderilmeye başlandı. Dünya yörüngesindeki mevcut uydular aracılığıyla da Dünya dışından sinyaller yakalanmaya çalışıldı. SETI Projesinde görevli olan fizikçi Dr. Jerry R. Ehman, çalışmaları kapsamında her gün yaptığı gibi rutin olarak Radyo Teleskoplarının topladığı verileri inceliyordu. Sıra 15 Ağustos 1977 tarihli verilere gelmişti. O ana kadar kendisine çok rutin ve sıkıcı gelen bu işlemi bir an önce bitirmek niyetindeydi. Birden çok garip bir şey fark etti. Kalp atışları hızlandı ve bir süre hiç bir şey yapamadan sadece önündeki verilere bakakaldı.

Dr. Jerry R. Ehman'ı bu kadar heyecanlandıran şey, önünde duran kağıttaki Ohio Devlet Üniversitesi'nin Big Ear (Büyük Kulak) adlı Radyo Teleskopu'nun yakaladığı dar bantlı bir radyo sinyaliydi.

Yay Takım Yıldızı doğrultusunda bir bölgeden gelen ve tam olarak 72 saniye süren bu sıra dışı radyo sinyali, bazı özellikleri nedeniyle fazlasıyla dikkat çekiciydi. Dr. Ehman geçirdiği şokun ardından eline kırmızı bir kalem aldı ve önünde bulunan veriler içerisindeki "6EQUJ5" karakterlerini daire içine alıp hemen yanına da "Wow!" (Vay be) yazdı. Doktorun bu tepkisi yaşanan olayın ve yakalanan sinyalin adı olarak günümüze kadar ulaştı.