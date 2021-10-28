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Dünyanın farklı yerindeki insanlar duydu! Gizemini koruyan ürpertici ses: Taos Uğultusu

28.10.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taos uğultusu, dünyanın çeşitli yerlerindeki insanların duyduklarını iddia ettikleri ve nasıl olduğu hala gizemini koruyan bir doğa fenomeni. Kimileri bu sesi bir arabanın motoruna, uğuldamaya, guruldamaya hatta vızıltıya bile benzetti. Nedeni bir türlü çözülemeyen ve şehir efsanesi haline gelen bu doğa fenomenini sizler için araştırdık.

Dünyanın farklı yerindeki insanlar duydu! Gizemini koruyan ürpertici ses: Taos Uğultusu

İlk defa 20. yüzyılın ortalarında, İngiltere'de 2000 kişi tarafından şikayet üzerine kayıt altına alınan garip sesler zamanla dünyada farklı yerlerde, belli aralıklarla duyuldu. 1980'de İskoçya, Largs Kasabası'nda, 1992 yılında Amerika Nex Mexico'da tüm yerel halkın şahitliğinde yükselen sesler insanlar üzerinde fiziksel rahatsızlıklar da yarattı. Yabancı kaynaklarda “huum” adıyla bilinen bu fenomen ülkemizdeki verilerde ise uğultu olarak isimlendirildi. Fenomene dair pek çok şehir efsanesi ortaya atılmasına rağmen bu düşük frekanslı seslerin kaynağı bir türlü bulunamadı ve hâlâ gizemini koruyor.

YILLAR İÇİNDE KESİLMEDİ

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1999 yılında Indiana Kikomo’da tekrar duyulan bu garip ses 100’de fazla insanın eklem ve baş ağrısı, ishal, kusma, yorgunluk ve baygınlık gibi fiziksel semptomlar göstermesine neden oldu. Kasabanın yakınlarında yaklaşık 4 yıl boyunca çeşitli bilimsel araştırmalar yapıldı ancak kaynağı bir türlü bulunamadı. Bu garip sesin yarattığı etkilerden kurtulmak için kasabanın halkı başka bir alana taşınmak zorunda kaldı.

Kikomo’nun ardından Calgary’de yeniden ortaya çıkan 40 hertz olan sesi sadece halkın %20’si duyabiliyordu. Genellikle büyükşehirlerde değil, daha çok kırsal ve kasaba türü yerlerde kendisini gösteriyordu. Bu sesin yarattığı etkilerden kurtulmak için çoğu insan psikolojik tedavi görmek zorunda kaldı. Duyulduğu yere göre farklılık gösteren "gizemli uğultuların" ses aralıkları (en azından kayıt altına alınabildikleri yerlerde) 30-67 hertz aralığındaydı.

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BİLİM İNSANLARI ÇALIŞTI

Almanya, Amerika ve Kanada’da bilim insanları bu garip olayın üzerinde çalıştı ancak kesin bir sonuca ulaşamadı. Son olarak uğultuya dair çalışmalar yapan Saskatchewan Üniversitesinden fizik profesörü Jean-Pierre St. Maurice, bu seslerin aurolardan ve radyasyon kuşaklarından emilen elektromanyetik sesler olduğunu belirtti. Oklahoma Üniversitesinden Yerbilimci David Deming de Bilimsel Araştırma Dergisi'nde "The Hum"(Uğultular) olarak adlandırılan fenomen seslerin kaynağının, telefon yayınları ve ABD deniz filosu tarafından denizaltılarla iletişim kurmak için kullanılan hava araçları olabileceğini söyledi.

Kanada Hükümeti 2014 yılı sonunda sesin kaynağının çözüldüğünü ve Zug Adası'nda bulunan fabrikaların bu olaya neden olduğunu açıkladı. Fakat uzmanlar bunun ispat edilemeyecek bir durum olduğunu açıkladı. Ancak bilim insanları bu açıklamanın doğruluğu konusunda şüphelerini dile getirdi. Bu nedenle Taos uğultusu olarak isimlendirilen doğa fenomenin nedeni henüz kesin bir çözüme kavuşamadı.

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