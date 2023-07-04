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Dünyanın önemli liglerinden La Liga, isim ve logosunu değiştirdi!

04.07.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) 2023-2024 sezonundan itibaren yeni bir isim sponsorluğu anlaşması yaparak, gelirini iki katına çıkardı.

Dünyanın önemli liglerinden La Liga, isim ve logosunu değiştirdi!

İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerini bünyesinde bulunduran LaLiga kurumu, bu liglerin yeni sezondaki isim sponsorlarını düzenlenen galada tanıttı. ABD'li bilgisayar oyunları üretici EA Sports, gelecek 5 yıl için LaLiga ile sponsor anlaşması imzaladı.

Buna göre gelecek sezondan itibaren 1. lig La Liga EA Sports, 2. lig ise La Liga EA Sports Hypermotion olarak adlandırılacak. Tarihinde ilk defa yabancı bir şirket ile sponsorluk anlaşması yapan LaLiga, son 10 yılda ilk BBVA ardından Santander adlı İspanyol bankalarıyla olan sponsorluk anlaşmasının en az iki katı daha fazla gelir elde edecek.

EA Sports'un LaLiga'ya 5 yıl boyunca sezon başına 40 milyar avroluk (her iki lig için) bir ekonomik katkı sağlayacağı belirtiliyor. Diğer yandan sponsorluk anlaşmasını "yeni bir başlangıç" sloganıyla tanıtan LaLiga, logosunu değiştirip, yeni teknolojilerle futbolu daha görünür ve ticari bir hale getirmeyi planlıyor.

LaLiga Başkanı Javier Tebas, galada yaptığı konuşmada, "Hem İspanyol futbolu hem de futbol endüstrisi için devrim niteliğinde bir değişim anlamına gelecek yeni bir döneme başlıyoruz. Bunu, EA Sports gibi stratejik ortaklıklarla ve kulüplerle birlikte yapıyoruz. Hep birlikte toplum için daha iyi bir futbol ve futbolumuz için daha iyi bir toplum sunmak istiyoruz." mesajını verdi. Tanıtım sırasında, 2014-2015 sezonunda 860 milyon avro olan LaLiga yayın hakları gelirlerinin 2022-2023'den 2026-2027 sezonuna kadar yılda 2 milyar 69 milyon avroya kadar yükseltildiği ve bunun İspanyol futbolu için bir rekor olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Deloitte şirketinin futbol endüstrisinin mali durumuyla ilgili yayımladığı son rapora göre La Liga, İngiltere Premier Lig'in (6 milyar 442 milyon avro) ardından 3 milyar 277 milyon avro ile en fazla gelir elde eden Avrupa'daki ikinci futbol ligi konumunda bulunuyor.


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