Dünyanın sineması Antalya’ya geliyor

56'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Dünya Sineması bölümünün çok konuşulacak filmlerinden dördü 72. Cannes Film Festivali’nden geliyor. “The Host/Yaratık” (2006), “Mother/Ana” (2009), “Snowpiercer” (2013) gibi modern sinema klasikleriyle tanıdığımız ve en son “Okja” (2017) ile tartışmalara sebep olan Bong Joon Ho’nun Cannes’da Altın Palmiye’yi kazanan kara komedisi “Parasite/Parazit”; Brezilyalı yönetmen Karim Aïnouz’un Cannes’ın Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Film seçilen, görsel tasarımıyla etkileyici bir epik sinema örneğine dönüşen son filmi “The Invisible Life of Eurídice Gusmão/Görünmez Yaşam”; “Tomboy” (2011) ve “Girlhood” (2014) filmlerinin Fransız yönetmeni Céline Sciamma’nın eleştirmenlerce övgülere boğulan, Indiwire’ın “Yılın En İyi Filmi” olarak duyurduğu ve Cannes’da En İyi Senaryo Ödülü’nün yanı sıra Kuir Palmiye’yi de alan draması “Portrait Of A Lady On Fire/Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi”, Antalya’da ilk kez gösterilecek.

Cannes’da yarışma dışı gösterilen ve Oscar adaylığı garanti olarak görülen “Diego Maradona” adlı belgesel de seçkinin merak uyandıran bir diğer filmi.