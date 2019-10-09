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Dünyanın sineması Antalya’ya geliyor

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SİNEMA TV  | 09.10.2019 11:41 | Son Güncelleme

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 26 Ekim’de başlıyor. Festivalin "Dünya Sineması" bölümünde Cannes’dan Venedik’e, Sundance’ten Toronto’ya dünyanın önemli festivallerinde büyük ilgi görmüş 10 film yer alacak.

Dünyanın sineması Antalya’ya geliyor

56'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Dünya Sineması bölümünün çok konuşulacak filmlerinden dördü 72. Cannes Film Festivali’nden geliyor. “The Host/Yaratık” (2006), “Mother/Ana” (2009), “Snowpiercer” (2013) gibi modern sinema klasikleriyle tanıdığımız ve en son “Okja” (2017) ile tartışmalara sebep olan Bong Joon Ho’nun Cannes’da Altın Palmiye’yi kazanan kara komedisi “Parasite/Parazit”; Brezilyalı yönetmen Karim Aïnouz’un Cannes’ın Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Film seçilen, görsel tasarımıyla etkileyici bir epik sinema örneğine dönüşen son filmi “The Invisible Life of Eurídice Gusmão/Görünmez Yaşam”; “Tomboy” (2011) ve “Girlhood” (2014) filmlerinin Fransız yönetmeni Céline Sciamma’nın eleştirmenlerce övgülere boğulan, Indiwire’ın “Yılın En İyi Filmi” olarak duyurduğu ve Cannes’da En İyi Senaryo Ödülü’nün yanı sıra Kuir Palmiye’yi de alan draması “Portrait Of A Lady On Fire/Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi”, Antalya’da ilk kez gösterilecek.

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Cannes’da yarışma dışı gösterilen ve Oscar adaylığı garanti olarak görülen “Diego Maradona” adlı belgesel de seçkinin merak uyandıran bir diğer filmi.

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Türkiye’de ilk kez Antalya’da

Dünya Sineması’nda yer alan iki film Türkiye’de ilk kez 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde seyirciyle buluşacak. Bunlardan ilki “Doctor Who” (2005), “Secret Diary of a Call Girl” (2007), “Mansfield Park” (2007) gibi kült televizyon dizilerinin ödüllü oyuncusu Billie Piper’ın ilk yönetmenlik denemesi olan “Rare Beasts/Ayrık Otları” olacak.

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Türkiye galasını yapacak bir diğer film ise, Oscar yarışının bir diğer güçlü adayı olarak gösterilen Lauren Greenfield belgeseli “The Kingmaker/İpleri Elinde Tutan Kadın.” “Thin” (2006), “The Queen of Versailles” (2012) gibi sıra dışı belgeselleriyle tanıdığımız Greenfield’in büyüleyici bir yolsuzluk portresi çizdiği filmi, 1972 yılında ilan ettiği sıkıyönetimin ardından 20 yıl süren diktatörlüğü boyunca binlerce muhalifini hapse attırdığı ve öldürdüğü iddia edilen Filipinler Başbakanı Ferdinand Marcos’un eşi “Demir Kelebek” Imelda Marcos’u anlatıyor.

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin programı 17 Ekim’de açıklanacak.

Catherine Deneuve’e saygı duruşu

Dünya Sineması’nın merak uyandıran diğer filmleri ise “Crulic-Drumul Spre Dincolo” (2011), “La Montagne Magique” (2015) gibi ödüllü dokü-drama animasyonlarıyla tanınan Romanyalı yönetmen Anca Damian’ın Strasbourg Fantastik Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü kazanan son başyapıtı “Marona’s Fantastic Tale/Bir Köpeğin Fantastik Hikâyesi”; 2011’de çektiği “Porfirio” ile festivallerin radarına giren Brezilyalı yönetmen Alejandro Landes’in San Sebastián’da En İyi Film seçilen ve Sundance’in Dünya Sineması bölümünde Jüri Özel Ödülü’nü kazanan hipnotize edici filmi “Monos”; geçen yıl “Shoplifters/Arakçılar” ile Altın Palmiye kazanan Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda’nın Venedik Film Festivali’nin bu yılki açılışını yapan, Juliette Binoche ve Ethan Hawke gibi isimlerin yanı sıra adeta saygı duruşunda bulunduğu Catherine Deneuve’ü başrole taşıyan son filmi “The Truth/Saklı Gerçekler” ve “Mr&Mme Adelman”dan iki yıl sonra yeniden kamera arkasına geçen Fransız aktör Nicolas Bedos’un Daniel Auteuil, Guillaume Canet ve Fanny Ardant gibi Fransız sinemasının usta isimlerini bir araya getirdiği komedisi “La Belle Epoque/Yeni Baştan” olacak.


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Anahtar Kelimeler:
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali Dünya Sineması 72. Cannes Film Festivali

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