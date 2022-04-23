Dünyanın sonu filminin konusu, televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Film vizyona girdiği yıl, 46,069,247 dolar gişe hasılatı yapmıştır. Peki Dünyanın sonu filminin konusu ne? Dünyanın sonu filminin oyuncuları kimler? Kaç yılında çekildi? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.
Dünyanın sonu filminin konusu şu şekildedir:
20 senelik aradan sonra bir araya gelen 5 kişi, gençliklerinde yapmaya çalıştıkları gibi bar bar gezip Dünya'nın Sonu adlı barda geceyi bitirmeyi planlar. Ama eğlenceli başlayan gece, dünyayı kurtarma savaşına dönüşür.
Simon Pegg
Nick Frost
Martin Freeman
Paddy Considine
Rosamunda Pike
Eddie Marsan
David Bradley
Dünyanın Sonu filmi 19 Temmuz 2013 tarihinde Birleşik Krallık'ta vizyona girmiştir.
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