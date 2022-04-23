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Dünyanın sonu filminin konusu ne? Dünyanın sonu filminin oyuncuları kimler? Kaç yılında çekildi?

23.04.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın sonu filminin konusu, 23 Nisan 2022 Cumartesi günü televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle merak konusu oldu. Edgar Wright'in yönetmenliğini üstlendiği filmle ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Vatandaşlar, Dünyanın sonu filminin konusu ne? Dünyanın sonu filminin oyuncuları kimler? Kaç yılında çekildi? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte filme ilişkin bilgiler...

Dünyanın sonu filminin konusu ne? Dünyanın sonu filminin oyuncuları kimler? Kaç yılında çekildi?

Dünyanın sonu filminin konusu, televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Film vizyona girdiği yıl, 46,069,247 dolar gişe hasılatı yapmıştır. Peki Dünyanın sonu filminin konusu ne? Dünyanın sonu filminin oyuncuları kimler? Kaç yılında çekildi? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

DÜNYANIN SONU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dünyanın sonu filminin konusu şu şekildedir:

20 senelik aradan sonra bir araya gelen 5 kişi, gençliklerinde yapmaya çalıştıkları gibi bar bar gezip Dünya'nın Sonu adlı barda geceyi bitirmeyi planlar. Ama eğlenceli başlayan gece, dünyayı kurtarma savaşına dönüşür.

DÜNYANIN SONU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Simon Pegg

Nick Frost

Martin Freeman

Paddy Considine

Rosamunda Pike

Eddie Marsan

David Bradley

DÜNYANIN SONU FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Dünyanın Sonu filmi 19 Temmuz 2013 tarihinde Birleşik Krallık'ta vizyona girmiştir.

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