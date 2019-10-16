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Dünyanın su altı harikaları

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 16.10.2019 12:22 | Son Güncelleme

Su altında iyi bir macera yaşamak için bolca cesaret, iyi bir ekipman ve bilgi gerekiyor. Yine de bu mucizevi yaşama tanık olmak ve onun bir şekilde parçası olduğunuzu hissetmek, gerçekten de unutulmaz bir deneyim. Tıpkı dünya dışı bir gezegeni keşfetmek gibi… Üstelik dünyada deniz altı yaşamının gizemli dünyasına yolculuk yapabileceğiniz çok sayıda farklı rota var. İşte dünyanın en çok merak edilen su altı keşif noktaları…

Dünyanın su altı harikaları

Kara üzerinde yaşam, maceracılara birçok seçenek sunuyor. Oysa suların altında da sizi bekleyen bambaşka bir dünya var. Bu gizemli dünyayı keşfetmek isteyenler, en çok merak edilen su altı harikalarını görmeye ne dersiniz?

BARRACUDA'DA POINT DALIŞI

Sipadan Adası, Hint Pasifik Okyanusu'nun tam kalbinde yer alıyor ve otoritelerce dünyadaki en iyi dalış noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Çekiçbaşlı köpekbalıkları, deniz kaplumbağaları, binlerce balık türü ve barracuda balıklarının oluşturduğu Barracuda fırtınası adlı görsel şölen, burayı dalış yapanların favori merkezlerinden biri haline getiriyor.

BALİNA KÖPEKBALIKLARI İLE YÜZME

Dünyanın en büyük balıkları olan balina köpekbalıkları, önce sizi korkutabilir ancak korkmayın, zira isimlerine ve büyüklüklerine oranla bu canlıların gayet uysal olduklarını söyleyebiliriz. Planktonlarla ve küçük balıklarla beslenen bu devasa balıklar, Belize'nin Gladden Spit bölgesinde, mart ve haziran ayları arasında, yüzeye yakın yerlerde sıklıkla görülebilirler.

YUNUSLARLA YÜZME KEYFİ

Karayipler’de birçok yerde yunuslarla yüzebilirsiniz, fakat Kosta Rika’daki kadar farklı çeşidi başka bir yerde görmeniz zor. Pasifik’e bağlı Osa Peninsula Yarımadası’nda bulunan Drake Bay bölgesi, pantropikal benekli ve şişeburunlu yunuslarla yüzmek için harika bir yer. Karayipler’in aksine suyu sıcak olan bu bölgede, dalış kıyafetine bile gerek duymadan yunuslarla birlikte harika zaman geçirebilirsiniz.

MOLINERE SU ALTI HEYKEL PARKI

İlk anda ürkütücü gelebilecek bir yer olan Molinere Su Altı Heykel Parkı, Atlas Okyanusu'nda yer alan Grenada Adası’nda bulunuyor. 65 heykelin bulunduğu bu su altı parkının yaratıcısı ise İngiliz sanatçı Jaon de Caires Taylor. Özel bir betondan yapılan ve boyları yaklaşık iki metre civarında olan heykeller, 2004 ve sonrasında karayiplerde gerçekleşen fırtınalarla hasar görmüş olsalar da şnorkel dalışlarında bile rahatlıkla görülebiliyorlar.


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Anahtar Kelimeler:
Seyahat sualtı

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