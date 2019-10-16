Dünyanın su altı harikaları

Kara üzerinde yaşam, maceracılara birçok seçenek sunuyor. Oysa suların altında da sizi bekleyen bambaşka bir dünya var. Bu gizemli dünyayı keşfetmek isteyenler, en çok merak edilen su altı harikalarını görmeye ne dersiniz?

BARRACUDA'DA POINT DALIŞI

Sipadan Adası, Hint Pasifik Okyanusu'nun tam kalbinde yer alıyor ve otoritelerce dünyadaki en iyi dalış noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Çekiçbaşlı köpekbalıkları, deniz kaplumbağaları, binlerce balık türü ve barracuda balıklarının oluşturduğu Barracuda fırtınası adlı görsel şölen, burayı dalış yapanların favori merkezlerinden biri haline getiriyor.

BALİNA KÖPEKBALIKLARI İLE YÜZME

Dünyanın en büyük balıkları olan balina köpekbalıkları, önce sizi korkutabilir ancak korkmayın, zira isimlerine ve büyüklüklerine oranla bu canlıların gayet uysal olduklarını söyleyebiliriz. Planktonlarla ve küçük balıklarla beslenen bu devasa balıklar, Belize'nin Gladden Spit bölgesinde, mart ve haziran ayları arasında, yüzeye yakın yerlerde sıklıkla görülebilirler.