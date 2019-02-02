Dünyaya örnek olan Türk Ar-Ge merkezi

Tofaş Ar-Ge Merkezi yaklaşık 7 bin metrekarelik ofis alanı ve 11 bin metrekarelik laboratuvar alanı bulunuyor. Öyle ki sektördeki pek çok benzer merkez gibi matris bir yönetim yapısına sahip. Bünyesinde bir sonraki nesil ürünlerde kullanılacak olan teknolojilerin uyarlanması ile ilgili çalışan ileri mühendislik birimleri, araç üzerindeki farklı sistemler ve farklı performanslar konusunda uzmanlaşmış olan değişik mühendislik birimleri ve bu ürünlerin üretileceği hatların, üretim atyapısının ve teknolojilerinin geliştirilmesi, uygulamalarının yapılmasından sorumlu üretim teknolojileri birimleri yer alıyor. Sözü edilen Ar-Ge Merkezi bir araştırma projesini 0 noktasından alıp ürüne dönüştürene kadarki yolda, en az iç yapıdaki birimler kadar stratejik önemi olan dış ortakları ile de çalışmalarını sürdürüyor; ortak çalışılan kuluçka merkezleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri veya araştırmaların ürüne dönüştürülme aşamasında birlikte çalışılan ortak tasarımcı tedarikçiler, mühendislik şirketleri gibi çok geniş bir Ar-Ge ağının da merkezinde duruyor. Aynı zamanda da çok sayıda Avrupa Birliği ve TÜBİTAK ileri araştırma projesinde aktif yer alıyor.

Tofaş’ın Ar-Ge’si bugün geldiği noktada hem Türkiye’de hem de uluslararası değerlendirmelerde yetkinliklerini farklı alanlarda ortaya koyan, örnek gösterilen merkezlerden biri konumuna erişti. Tofaş Ar-Ge Merkezi, Avrupa Birliği Ar-Ge harcamaları sıralamasında 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye birincisi olurken, Bilim, Teknoloji ve Sanayii Bakanlığı’nın yaptığı değerlendirmeye göre 2015 ve 2016 yıllarında da Türkiye’nin en başarılı otomotiv Ar-Ge merkezi olma başarısını gösterdi. 2015 yılında da, yine Bilim, Teknoloji ve Sanayii Bakanlığı tarafından tüm sektörlerde en iyi üçüncü Ar-Ge merkezi seçildi. Burada geliştirilen Egea da 2016 yılında Avrupa’nın önde gelen otomotiv editörleri tarafından verilen Autobest Ödülü’ne layık görüldü. Sanal gerçeklik çalışmaları Tofaş, ileri araştırmalar kapsamında, sanal gerçeklik teknolojisini kendi ürün geliştirme süreçlerine entegre etmek üzere çalışmalar yürütüyor. Tofaş bu kapsamdaki çalışmalarını, video oyun endüstrisinin de katkısı ile 2014’ten beri çok hızlı gelişim gösteren HMD teknolojisi ile sürdürüyor.

Kapladığı alan ihtiyacı, kolay güncellenebilmesi ve farklı yeni teknolojilerin adapte edilebilirliği ile taşınabilir olması sebebiyle HMD teknolojisini kullanmayı tercih eden Tofaş, sanal gerçeklik gözlüğü desteği ile “fiziksel prototipler olmadan, birebir boyutlarda testler yapabilmek için sanal gerçeklik teknolojisini kullanmayı ve böylelikle projelerde algılanan kalite” ve “ergonomi” alanlarında performans artışı ve zaman kazancı sağlamayı hedefliyor. Önümüzdeki dönemde, bu teknoloji yatırımı kapsamında, kızıl ötesi kameralarla çalışan insan ve rijit obje hareket yakalama sisteminin de entegre edildiği bir sanal gerçeklik laboratuvarı kurulması planlanıyor. Bu sayede, sanal ortam mümkün olan fiziksel objeler ile desteklenerek sanal gerçeklik seviyesinin arttırılması ve daha gerçekçi sonuçlar elde edilmesi planlanıyor. Endüstriyel alanda ar-ge faaliyetleri Endüstriyel alanda da pek çok çalışmaya imza atılıyor. Bu çalışmaların bir kısmı AB çerçeve programları bünyesinde olmak üzere, teknoloji şirketleri ve üniversitelerle işbirliği içinde yapılan araştırma programlarını içeriyor.

Örneğin, farklı görevleri yerine getirebilen, birbirinin yerini alabilen otonom robot sistemleri geliştirme amaçlı, “ileri robotik” projelerinden, Autorecon, Tofaş’ın Avrupa Birliği destekli ilk araştırma projesi olarak yerini alıyor. Yyine aynı dönemde, geleceğin fabrikalarında üstün yetenek gerektiren operasyonlar için çift kollu robot geliştirme amaçlı X-ACT projesinde yer aldı. Bu projelerdeki başarılar neticesinde de, geleceğin fabrikalarında esnek, akıllı ve güvenli operasyonlar için insan robot işbirliği sistemleri geliştirmeyi amaçlayan, 8 ülkeden 14 proje ortağının yer aldığı, Robopartner Projesi’ne katıldı.. 8 milyon Euro’luk bütçesiyle dikkat çeken Robopartner ile Tofaş, Türkiye’nin üretim teknolojileri alanında bir AB projesindeki ilk koordinatörlük görevini üstlendi. Geleceğin fabrikalarını tasarlamayı amaçlayan UFUK 2020 destek programı kapsamında; temel çıktısı farklı ağırlık; şekil ve yüzey özelliklerine sahip parçaları kavrayabilecek, esnek ve güvenli robotik parça kavrama sistemleri konulu ‘PickPlace’ ve boya proseslerinde kalınlık; parlaklık ve renk kontrolü yapabilecek robotik boya kalite kontrol sistemi geliştirme amaçlı ‘ESMERA’ projelerinde de halen görev alıyor.

Araştırma projeleri haricinde hali hazırda, nesnelerin interneti ve veri analizini içeren, 30’un üzerinde uygulama projesini endüstriyel alanda devreye aldı. Bunların içinde; işbirlikçi robot uygulamaları, gelişmiş kamera ve sensörlerin kullanıldığı hat içi hatasızlaştırma sistemleri; veri toplama ve analizi ile gerçekleştirilen verimlilik ve kestirimci bakım projeleri, mobil karar destek sistemleri ve simülasyon projeleri yer alıyor. Fiat yol arkadaşım! Müşterilerimiz ile araçlarıyla birbirine bağlayan bir platform olan Fiat Yol Arkadaşım Connect; kurum içinde pek çok birimin bir araya gelerek ve start up iş ortaklıkları ile birlikte geliştirildi. Sistem tasarımından, mobil ve Cloud uygulamalarına her şey Tofaş ve yerli iş ortaklarımız ile gerçekleştirildi. Fiat Yol Arkadaşım Connect ile müşterilerimize araçlarına her zaman her yerden ulaşabilecekleri; araçlarını kullanmadıkları zamanlarda da onun bir bağ kurabilecekleri yeni bir deneyim sunuyoruz. Fiat Egea, Fiat Doblo ve Fiat Fiorino modellerinde sunulan FYA uygulaması yeni araç alımlarında tercih edilebilirken aynı zamanda mevcut araç parkına uygulanabiliyor.

Fiat Yol Arkadaşım Connect ile uzaktan aracın kapı ve bagaj kilitlerini açma-kapama, lastik basınçlarını; yakıt ve akü durumunu takip etme, geçmiş servis işlemlerini takip edebilme ve online servis randevusu alabilme ile aracın park konumunu ve geçmiş ve anlık sürüş detaylarını görebilme; hız ve mesafe limiti belirleyerek bildirim alabilme, acil yol yardım ile ambulans hizmeti alabilme gibi birçok faydalı fonksiyona sahip olunuyor. Araca takılan bir cihazla aktif hale gelen Fiat Yol Arkadaşım Connect; Apple Store veya Google Play Store’dan indirilebilen Fiat Yol Arkadaşım uygulamasına aracılığıyla kullanılabileceği gibi yolarkadasim.fiat.com.tr web sitesi üzerinden de erişime açılıyor. Fiat Yol Arkadaşım; Egea model ailesinin yer aldığı ve hafif ticari araçlarda sınıfında ülkemizde sunulan ilk bağlanırlık uygulaması olarak da dikkat çekiyor. Sessiz Oda: Kalp atışlarını duymak mümkün 2009 yılında faaliyete geçen sessiz odada; genel olarak daha sessiz, daha konforlu araçlar sunabilmek üzere aracın kabin içi gürültü seviyesi, motor sesi, emme / egzoz sesi, izolatörlerin ses yutum performansları; aracın pek çok bölgesinde titreşim seviyeleri ölçülüyor ve gerekli testler gerçekleştiriliyor.