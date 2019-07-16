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Dünyayı gezmek isteyenler bunları bilmeden yola çıkmayın!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 16.07.2019 10:03 | Son Güncelleme

Birçok kişinin en büyük hayali dünyayı gezebilmek. Ancak elbetteki bu hiç kolay değil. Eğer siz de hayallerinize yatırım yapıp bir yerden başlamak istiyorsanız bazı noktalara dikkat etmelisiniz.

Dünyayı gezmek isteyenler bunları bilmeden yola çıkmayın!

Dünyayı gezmeye karar vermek hiç de kolay bir karar değil. Özellikle de kısıtlı bir bütçeniz varsa oldukça zorlaşabilir. Hazırlıklı olduğunuz kadar süprizlere de açık olup uyum sağlayabilmelisiniz. Seyahate çıkmadan önce planlamanız gereken birkaç şey var. Örneğin bütçenizi belirlemek. Rotanızı planlamaktan tutun da yurt dışındayken nasıl para biriktireceğinize kadar her ayrıntı burada.

İşte o ayrıntılar...

1. Evraklarınızı hazırlayın

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Dünyayı dolaşmak istiyorsanız, dayanıklı valizler ve uygun belgelere ihtiyacınız olacak. Vize ve pasaport işlemlerini asla son dakikaya bırakmayın. Mümkünse bir pasaport cüzdanı edinin. Böylelikle organize kalabilirsiniz. Yurt dışında ne kadar zaman harcayacağınızı göz önünde bulundurun. Pasaportunuz ve vizeniz varsa bile geçerlilik sürelerini kontrol edin. Tayland, Endonezya, Vietnam ve Rusya gibi bazı ülkeler seyahat tarihinizden 6 ay sonrasında da geçerliliği olan bir pasaport talep ediyorlar. Ülkelerin standartlarını bu bazda kontrol etmeyi unutmayın.
Vize işlemine gelirsek bildiğiniz gibi, Türkiyede yaşayan bir bordo pasaport sahibiyseniz birçok ülkeye vizesiz giremezsiniz. Tabii ki girebileceğiniz ülkeler de bulunuyor. Siz yine de vize işlemlerini seyahatinizden en az 4 ay önce halledin. Bunun için ilgili ülkenin konsolosluğunun sitesine girip veya bizzat gidip bilgi alabilirsiniz. Bu işlemi halleden ajanslar da mevcut.

2. Seyahat tarihlerinizi düzene sokun

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Çalışırken seyahat etmek gerçek bir mücadele olabiliyor. Yine de işinizden ayrılmadan hala gezebilmek için yapabileceğiniz birkaç şey var. Eğer kurumsal bir şirkette çalışıyorsanız işe tatil günlerini biriktirerek başlayın.

3. Seyahat ederken para kazanmanın yollarını araştırın

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Upwork gibi kurumlar insanların freelance iş bulmalarına yardımcı oluyor. Dünya üzerindeki tüm freelance çalışanlara açık olan bu site seyahatteyken bilgisayarınız üzerinden para kazanmak için iyi bir yol olabilir. Özellikle video editleme, photoshop, programlama, dizayn gibi konulara hakimseniz işiniz kolay. WWOF adlı kurum ise dünya üzerindeki tüm insanlara açık olan, gönüllülük esasına dayanan bir çalışma sitesi. Burada dünyanın çeşitli yerlerindeki çiftliklerde gönüllü olarak çalışıp oranın kültürünü tanıyıp farklı bir hayat tarzı deneyimleyebilirsiniz. Bunun dışında eğer el işine yatkınsanız, resim yapabiliyor veya takı tasarlayabiliyorsanız yurt dışında sokak satıcılığı da yapabilirsiniz. Tabii bu her yerde güvenli olmayabilir.

4. Doğru kredi kartına sahip olun

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Bu uğraşılması zor fakat gerekli bir adım. Yurt dışında farklı kurlarla karşılaşacağınız için size en iyi teklifi sunan bankayı ve kartı seçmekte fayda var. Tüm dünyada geçerli olması da çok önemli. Bunun dışında sağladığı ayrıcalıklar varsa onları da dikkate alabilirsiniz.

5. Biletinizi önceden alın

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Özellikle kısıtlı bir bütçeyle geziyorsanız veya çalışıyorsanız biletinizi seyahatinizden çok önce almanızda fayda var. Düzenli olarak ucuz bilet fırsatlarını takip edin. Gerçekten iyi fırsatlarla karşılaşacaksınız.

6. Cruise gemisi opsiyonunu değerlendirin

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Eğer seyahatiniz için daha uzun bir vaktiniz varsa kesinlikle gemi opsiyonunu masaya yatırabilirsiniz. Daha detaylı geziler ve keşifler için çok ideal olan bu opsiyon çocuklu aileleri de hiç zorlamayacak. Böylelikle otel rahatlığında belki birkaç kıta keşfedebilirsiniz.

7. Tren de hiç fena bir fikir değil

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Interrail’ı bilmeyenimiz yoktur. Rotanızı planladıktan sonra multi-pass biletinizle tüm avrupayı gezebilirsiniz. Tren yolculuğunu uzun ve sıkıcı bir yol değil, farklı yerler görebileceğiniz bir rota olarak görürseniz inanılmaz bir deneyime dönüşecektir. Tabii ki tren seyahatleri bir tek Avrupa ile sınırlı değil. Dünyanın her yerinde sırf trenle yolculuk yapmış olmak için gitmek isteyeceğiniz birçok rota bulunuyor.

8. Gittiğiniz ülkede ulaşım için çoklu bilet alın

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Genellikle city-pass ismi verilen bu biletler belli bir zaman dilimi süresince sınırsız veya belli bir sayıda seyahat hakkı verirler. Metrolar otobüslere teker teker para vermek yerine gezeceğiniz ve kaldığınız yeri göz önünde bulundurarak bunlardan alabilirsiniz.

9. Haberleşmeyi bedavaya getirin

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Yurt dışı telefon faturaları dikkatli olmazsanız astronomik boyutlara ulaşabiliyor. Whatsapp, Skype, Viber gibi uygulamaları Wi-Fi olduğu sürece ücretsiz kullanabilirsiniz. Eğer bir ülkede uzun süre kalacaksanız, yerel bir telefon hattı edinmek en mantıklı ve ekonomik çözüm olacaktır.

10. Yemek yiyeceğiniz yerleri zekice seçin

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Seyahat etmenin en güzel taraflarından biri de başka kültürlerin yemeklerini deneyimleyebilmek. Bunu yaparken bütçenize dikkat etmenin en önemli yolu aşırı turistik yerlerden uzak durmak. Bu turistik yerlerin genel özelliği fiyat performans açısından oldukça kötü olmaları. Zaten muhtemelen lokal restaurantlarda daha otantik ve lezzetli tatlar keşfedeceksiniz. Eğer imkanınız varsa lokal
insanların gittikleri mekanları keşfedin.

11. Bedava şeyleri sorun

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Kaldığınız otelde veya kullandığınız havaalanında bedava hangi hizmetlerden yararlanabildiğinizi araştırın. Dar bir bütçeyle gezerken konforu arttırmanın en kolay yolu bu!

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