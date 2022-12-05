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Altın Kelebek Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' seçildi! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kıyafeti beğenilmedi

05.12.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın Kelebek Töreni'nde En İyi Kadın Oyuncu seçilen Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz "Dünyayı kurtarma duygusuyla oyuncu oldum" dedi. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ödül töreni için tercih ettiği kıyafet ise sosyal medyayı salladı. Deniz'i görenler "Hiç mi arkadaşın yok bu ne hal?" yorumları yaptı.

Altın Kelebek Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' seçildi! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kıyafeti beğenilmedi

Altın Kelebek Töreni’nde “Yargı” dizisiyle “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”ne layık görülen Pınar Deniz smokin tarzı bir kostümle geceye katıldı.

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Pınar Deniz neden oyunculuk mesleğini seçtiğini “Çocuk Pınar’ın hayalini gerçekleştirdiniz herkese teşekkür ederim… Bu aralar karmaşık bir bir ruh haline sahibim. Halbuki çocukken duygulardan çok korkardım. Çünkü yansıtabildiğim tek duygu öfkeydi… Herhalde başka bir duygu ile tanışmadığımdan olabilir. Sonra bir film izledim. İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamayıp metroda ağlayarak arkadaşıma arkadaşıma şunları söyledim; ‘Benim bu dünya kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım’ dedim ve tam bu duygu beni şu an oyuncu yaptı" sözleriyle açıkladı.

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Pınar Deniz'in konuşması kadar ilginç tarzı da sosyal medyada gündem oldu. Deniz'in etek-ceket kombinini görenler "Cenazeye mi gidiyor", "Bu kızın hiç mi yakın arkadaşı yok","Saç da makyaj da kötü", "Ödül almaya neden Müslüm Gürses olarak geldin" yorumlarında bulundu.

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