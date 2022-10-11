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Dünyayla Benim Aramda 6. bölüm ne zaman, saat kaçta? Dünyayla Benim Aramda konusu nedir, oyuncuları kim?

11.10.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyayla Benim Aramda dizisinin 6. bölümü dizinin takipçileri tarafından merak edildi. Disney Plus platformunda yayınlanan dizinin başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan gibi isimler yer alıyor. Peki, Dünyayla Benim Aramda 6. bölüm ne zaman, saat kaçta? Dünyayla Benim Aramda konusu nedir, oyuncuları kim?

Dünyayla Benim Aramda 6. bölüm ne zaman, saat kaçta? Dünyayla Benim Aramda konusu nedir, oyuncuları kim?

İnternet dizisi olan Dünyayla Benim Aramda hem oyuncuları hem de konusu ile dikkat çekiyor. Dünyayla Benim Aramda'nın sıkı takipçileri dizinin yeni bölüm yayın gününü arama motorlarında sorguluyorlar. Son dönemlerin popüler dizileri arasında yer alan Dünyayla Benim Aramda'nın konusu ve oyuncu kadrosu da merak edilen diğer konular arasında. İşte Dünyayla Benim Aramda'nın yeni bölüm tarihi ve dizi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

dünyayla benim aramda 6. bölüm ne zaman

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dünyayla Benim Aramda dizisinin 6. bölümü 12 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanacaktır.

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA OYUNCULARI KİMLER?

Demet Özdemir - İlkin, Buğra Gülsoy - Tolga, Hafsanur Sancaktutan - Sinem, Metin Akdülger - Kenan, Zerrin Tekindor - Burçin, İbrahim Selim - Cüneyt, Melisa Döngel - Ceren, Ali Yoğurtçuoğlu

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DÜNYAYLA BENİM ARAMDA KONUSU NE?

Dünyayla Benim Aramda, büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor.

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Ali Yoğurtçuoğlu Buğra Gülsoy Demet Özdemir Metin Akdülger Zerrin Tekindor Hafsanur Sancaktutan Melisa Döngel İbrahim Selim Disney Plus Oyuncu burçin tekindor
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