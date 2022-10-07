Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Demet Özdemir'in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! O da ünlü çıktı

Geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren güzel oyuncu Demet Özdemir'in kız kardeşi de ünlü çıktı. Güzel oyuncunun kardeşi Derya Özdemir, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

En son Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle televizyon ekranlarında görünen Demet Özdemir, şimdilerde Aşk Taktikleri ve Dünyayla Benim Aramda gibi dijital yapımlarla adından söz ettiriyor.

Buğra Gülsoy ile yer aldığı sevişme sahneleriyle gündeme oturan Demet Özdemir'in, sevgilisi Oğuzhan Koç ile dizideki cesur sahneler nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti.

Bir dargın bir barışık ilişki yaşayan ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda görkemli bir düğünle evlendi.

ABLASI BAKIN KİM ÇIKTI

Demet Özdemir'in kameralardan uzak bir yaşam süren ablası Derya Özdemir'in kim olduğunu duyanlar şaşıp kaldı. Mustafa Sandal'ın İsyanlar klibinde rol alan genç kız, Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir'den başkası değil.

Ünlü olmak için İzmit'te yaşadıkları kasabadan İstanbul'a gelen Derya Özdemir, Mustafa Sandal'ın klibinde babasından gizli oynadı.

Demet Özdemir'in annesi, kızının klipte oynadığını eşiyle paylaşınca olanlar oldu ve Özdemir ailesi parçalandı.

Demet Özdemir, henüz 9 yaşındayken, yaşanan şöhret kavgası nedeniyle anne ve babasının ayrıldığına şahit oldu.

İstanbul'a geldikten sonra çeşitli markalarda modellik yapan Derya Özdemir, Yalçın Kale ile evlendi.

Derya Özdemir'i gören sosyal medya kullanıcıları, ''Güzellik bu ailede genetik'' gibi yorumlarda bulundu.

Sosyal medyada epey aktif olan Derya Özdemir'in 70 binden fazla takipçisi bulunuyor.



