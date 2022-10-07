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  4. Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Demet Özdemir'in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! O da ünlü çıktı

Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Demet Özdemir'in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! O da ünlü çıktı

07.10.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disney Plus'ın iddialı dizisi Dünyayla Benim Aramda ile ekranlara geri dönen güzel oyuncu Demet Özdemir, dizideki sevişme sahneleriyle çok konuşulmuştu. Kameralar ardındaki yaşantısıyla dikkat çeken Demet Özdemir'in ablası bakın kim çıktı. Görenler ''Güzellik genetik'' demeden edemedi.

Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Demet Özdemir'in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! O da ünlü çıktı

Geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren güzel oyuncu Demet Özdemir'in kız kardeşi de ünlü çıktı. Güzel oyuncunun kardeşi Derya Özdemir, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

En son Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle televizyon ekranlarında görünen Demet Özdemir, şimdilerde Aşk Taktikleri ve Dünyayla Benim Aramda gibi dijital yapımlarla adından söz ettiriyor.

Buğra Gülsoy ile yer aldığı sevişme sahneleriyle gündeme oturan Demet Özdemir'in, sevgilisi Oğuzhan Koç ile dizideki cesur sahneler nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti.

Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Demet Özdemir'in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! O da ünlü çıktı

Bir dargın bir barışık ilişki yaşayan ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda görkemli bir düğünle evlendi.

Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Demet Özdemir'in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! O da ünlü çıktı

ABLASI BAKIN KİM ÇIKTI

Demet Özdemir'in kameralardan uzak bir yaşam süren ablası Derya Özdemir'in kim olduğunu duyanlar şaşıp kaldı. Mustafa Sandal'ın İsyanlar klibinde rol alan genç kız, Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir'den başkası değil.

Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Demet Özdemir'in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! O da ünlü çıktı

Ünlü olmak için İzmit'te yaşadıkları kasabadan İstanbul'a gelen Derya Özdemir, Mustafa Sandal'ın klibinde babasından gizli oynadı.

Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Demet Özdemir'in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Görenin nutku tutuldu

Demet Özdemir'in annesi, kızının klipte oynadığını eşiyle paylaşınca olanlar oldu ve Özdemir ailesi parçalandı.

Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Demet Özdemir'in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Görenin nutku tutuldu

Demet Özdemir, henüz 9 yaşındayken, yaşanan şöhret kavgası nedeniyle anne ve babasının ayrıldığına şahit oldu.

Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Demet Özdemir'in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Görenin nutku tutuldu

İstanbul'a geldikten sonra çeşitli markalarda modellik yapan Derya Özdemir, Yalçın Kale ile evlendi.

Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Demet Özdemir'in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Görenin nutku tutuldu

Derya Özdemir'i gören sosyal medya kullanıcıları, ''Güzellik bu ailede genetik'' gibi yorumlarda bulundu.

Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Demet Özdemir'in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Görenin nutku tutuldu

Sosyal medyada epey aktif olan Derya Özdemir'in 70 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Demet Özdemir'in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Görenin nutku tutuldu

Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Demet Özdemir'in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Görenin nutku tutuldu

Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Demet Özdemir'in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Görenin nutku tutuldu

Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Demet Özdemir'in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Görenin nutku tutuldu

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