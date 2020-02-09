Duplantis'ten sırıkla yüksek atlamada yeni dünya rekoru

İsveçli atlet Duplantis, sırıkla yüksek atlamada dünya rekoru kırdı. Bir önceki rekor 6,16 metre ile 2012 Londra Olimpiyatları'nın altın madalyalı ismi Fransız atlet Renaud Lavillenie'e aitti.
Duplantis, Katar'ın başkent Doha'da düzenlenen 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı.
(AA)
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