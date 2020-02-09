SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Duplantis'ten sırıkla yüksek atlamada yeni dünya rekoru

Duplantis'ten sırıkla yüksek atlamada yeni dünya rekoru

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 09.02.2020 15:51 | Son Güncelleme

Polonya'nın Torun kentinde düzenlenen Dünya Atletizm Salon Turu'nda piste çıkan 20 yaşındaki Armand Duplantis, ikinci hakkında 6,17 metre atlayarak dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Duplantis'ten sırıkla yüksek atlamada yeni dünya rekoru

İsveçli atlet Duplantis, sırıkla yüksek atlamada dünya rekoru kırdı. Bir önceki rekor 6,16 metre ile 2012 Londra Olimpiyatları'nın altın madalyalı ismi Fransız atlet Renaud Lavillenie'e aitti.

Duplantis, Katar'ın başkent Doha'da düzenlenen 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
PARTNERDemet Akalın'dan Fatih Ürek'e yanıt!Demet Akalın'dan Fatih Ürek'e yanıt!
Tenis Milli Takımı, Lüksemburg’u mağlup ettiTenis Milli Takımı, Lüksemburg’u mağlup etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Londra Olimpiyatları

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntü yürekleri yakmıştı! Eşi konuştu

Bu görüntü yürekleri yakmıştı! Eşi konuştu

İntihar eden polisin yakınlarından suç duyurusu!

İntihar eden polisin yakınlarından suç duyurusu!

Olay sözler: Ligden çekilelim

Olay sözler: Ligden çekilelim

Konyaspor Kocaman ile yolları ayırdı

Konyaspor Kocaman ile yolları ayırdı

Kar yağışı nedeniyle 9 karşılaşma ertelendi

Kar yağışı nedeniyle 9 karşılaşma ertelendi

Rıdvan Dilmen'den olay sözler

Rıdvan Dilmen'den olay sözler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Khabib Nurmagomedov'a çılgın teklif!

Khabib Nurmagomedov'a çılgın teklif!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

'Demir Yumruk' hayatını kaybetti!

'Demir Yumruk' hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Talisca'dan virüs açıklaması

Talisca'dan virüs açıklaması

Duplantis'ten sırıkla yüksek atlamada yeni dünya rekoru

Duplantis'ten yeni dünya rekoru

Tenis Milli Takımı, Lüksemburg’u mağlup etti

Tenis Milli Takımı, Lüksemburg’u mağlup etti

EURO 2020: Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye hangi grupta, turnuva ne zaman başlıyor ve nerede düzenleniyor?

EURO 2020: Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye hangi grupta, turnuva ne zaman başlıyor ve nerede düzenleniyor?

Fırat Arslan en yaşlı dünya şampiyonu olabilmek için ringe çıkacak

En yaşlı dünya şampiyonu olmak için ringe çıkacak

Liverpool: İngiltere Premier Ligi'nde tarihi bir fark yakalayan Kırmızılar 30 yıl sonra şampiyon olabilecek mi?

Liverpool: İngiltere Premier Ligi'nde tarihi bir fark yakalayan Kırmızılar 30 yıl sonra şampiyon olabilecek mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.