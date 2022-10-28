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Durdurulamıyor! Arda Güler her maç değerleniyor... İkinci sıraya yerleşti, işte yeni piyasa değeri

28.10.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler sahada kaldığı her saniye adeta değerine değer katıyor. Oyunda olduğu sürede takımına oldukça katkı sağlayan genç yıldız son oynanan Rennes mücadelesinde 78. dakikada oyuna girerken, oynadığı kısa sürede performansıyla beğeni topladı. Dünyaca ünlü futbol sitesi Transfermarkt, genç yıldızın verilerini güncellendi. İşte detaylar...

Durdurulamıyor! Arda Güler her maç değerleniyor... İkinci sıraya yerleşti, işte yeni piyasa değeri
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe altyapısından yetişerek, süre aldığı dakikalarda adeta harikalar yaratan 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken, birçok Avrupa devinin radarına girmiş durumda.

DEĞERİNE DEĞER KATTI!

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Sarı-Lacivertliler'in son oynadığı Rennes mücadelesinde 78. dakikada Lincoln'ün yerine oyuna giren ve başarılı işlere imza atan genç yıldız, dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken her sahada yer alışında adeta değerine değer katıyor.

10 MİLYON EURO...

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Ünlü Daha önceki güncellemeyle piyasa değeri 6 milyon eurodan 9 milyon euroya yükselen Güler, yeni güncellemeyle birlikte 10 milyon euroya ulaştı. Bu verilere göre Arda Güler, 2005 doğumlu oyuncular arasında piyasa değeri en yüksek 2. isim oldu.


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