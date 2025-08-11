SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Dursun Gözel: "Japonya’dan madalyalarla dönmek istiyoruz"

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, "Olimpiyatlara hazırlık kamplarımız devam ediyor. 19 branşımız var, bunu saymakla bitmiyor. İnşallah bizlerde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz, oradan madalyalarla dönmek istiyoruz" dedi.

Dursun Gözel: "Japonya’dan madalyalarla dönmek istiyoruz"
Berker İşleyen

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Sivas’ta "2025-2026 İşitme Engelliler Futbol Sezonu İstişare Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştay sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Japonya’da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nı değerlendirdi.

Sivas’ta önemli bir organizasyon yaptıklarını belirten Başkan Gözel, "Sivas’ta organizasyonumuzun sebebi Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig müsabakalarının ön analizi ve daha sonraki yapacağımız analizler. Bazı değişiklikler planlıyoruz. Bu işitme engelliler camiamız için daha hayırlı olacağını düşündüğümüz için kulüp başkanlarımızla beraber buraya geldik. Kulüplerle, sporcularla hep beraber istişare edip hep beraber karar vereceğiz. Ben hiçbir zaman tek başıma karar vermedim. Biz kulüp başkanlarımızla beraber konuşacağız, istişare edeceğiz ve onlarla beraber ortak noktayı bulup onu başaracağız" dedi.

"DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK ORGANİZASYONU"

Gözel, Japonya’da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’ndan (Deaflympics) madalyayla ülkeye dönmek istediklerini söyledi. Gözel, "15-26 Kasım Japonya’da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) bu dünyanın üçüncü büyük organizasyonu. Türkiye’de de en başarılı branş deaflympics. En çok madalyaya sahip olan branşta deaflympics. Bizde 19 branşta inşallah ülkemizi, bayrağımızı, devletimizi en iyi şekilde orada temsil edeceğiz. Şuanda yoğun çalışmalar devam ediyor. Olimpiyatlara hazırlık kamplarımız da devam ediyor. 19 branşımız var, bunu saymakla bitmiyor. İnşallah bizlerde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz, oradan madalyalarla dönmek istiyoruz" diye konuştu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe, Avrupa'da 288. maçını oynayacakFenerbahçe, Avrupa'da 288. maçını oynayacak
Beşiktaş, St. Patrick's maçının hazırlıklarını sürdürdüBeşiktaş, St. Patrick's maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
olimpiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

Okan Buruk takipten çıkmıştı! Kerem Aktürkoğlu'ndan eski hocasına jet yanıt

Okan Buruk takipten çıkmıştı! Kerem Aktürkoğlu'ndan eski hocasına jet yanıt

Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk için inanılmaz tahmin! 'Etek giyerim...'

Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk için inanılmaz tahmin! 'Etek giyerim...'

Beşiktaş'ta şok eden talep: Buradan gitmek istiyorum!

Beşiktaş'ta şok eden talep: Buradan gitmek istiyorum!

G.Saray'dan gece yarısı 'KAP'! Transfer resmen açıklandı...

G.Saray'dan gece yarısı 'KAP'! Transfer resmen açıklandı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.