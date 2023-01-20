SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Dursun Özbek açtı ağzını yumdu gözünü! PFDK'ya esti gürledi: 'Ahlaksız ittifak', 'PFDK Başkanı Fenerbahçe formalı!', 'Bizden korkuyorlar!'

Dursun Özbek açtı ağzını yumdu gözünü! PFDK'ya esti gürledi: 'Ahlaksız ittifak', 'PFDK Başkanı Fenerbahçe formalı!', 'Bizden korkuyorlar!'

20.01.2023 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten gündeme damgasını vuracak açıklamalar geldi. TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun açıkladığı kararlarla ilgili konuşan sarı - kırmızılı kulübün başkanı Özbek'in "PFDK Başkanı'nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor." ifadeleri dikkat çekti.

Dursun Özbek açtı ağzını yumdu gözünü! PFDK'ya esti gürledi: 'Ahlaksız ittifak', 'PFDK Başkanı Fenerbahçe formalı!', 'Bizden korkuyorlar!'

Son dakika haberleri: Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kararlarına sert tepki gösterdi.

"FENERBAHÇE FORMASIYLA KARAR ALIYOR"

AA-20220611-28137271-28137264-GALATASARAY_KULUBUNUN_KONGRESI (Large)

Dursun Özbek, AA'ya yaptığı açıklamada, PFDK'nin Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynadıkları maçtan sonra aleyhlerine verdiği kararların hakkaniyetten uzak olduğunu savunarak, "PFDK sezon başından beri saçma sapan, adaletsiz, orantısız kararlar veriyor. Bu son karar ne kadar art niyetli olduklarını net bir şekilde gösterdi. PFDK Başkanı'nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor." diye konuştu.

"OLACAK İŞ MİDİR BU?"

AA-20220611-28137271-28137261-GALATASARAY_KULUBUNUN_KONGRESI (Large)

Fenerbahçe ile deplasmanda oynadıkları derbiden sonra verilen cezalara değinen Özbek, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe maçında tüm stat koro halinde bize sinkaflı tezahürat yaptı. Orada çıkan cezaya bakın. Hatayspor maçından sonra bize verilen cezaya bakın. Oradaki gözlemci kafasını başka yere çevirip, kulaklarını da tıkadı demek ki. Ayıptır, ayıp. 40 bloğa yasak demek, yaklaşık 25 bin Galatasaray taraftarı demek.
Gelsinler bize Hatayspor maçında 25 bin kişinin küfür ettiğini göstersinler. Olacak iş midir bu? Ne hukuk var, ne adalet var, ne göz var, ne izan var."

"TARAFTARIN GÜCÜNDEN KORKUYORLAR"

AA-20220611-28137271-28137262-GALATASARAY_KULUBUNUN_KONGRESI (Large)

"Galatasaray'a verilen cezalarda sezon başından beri bu kadar cömert davranmalarını anlıyorum. Galatasaray'dan, onun büyük taraftarının gücünden çekiniyor, korkuyorlar." diyen Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"BU AHLAKSIZ İTTİFAKI..."

AA-20220611-28137271-28137258-GALATASARAY_KULUBUNUN_KONGRESI

"Şunu kimse unutmasın, bugüne kadar Galatasaray taraftarının sesini kesecek herhangi bir güç olmadı, bundan sonra da olamaz. Biz, yarın tüm taraftarlarımızla kenetlenmiş bir şekilde Ali Sami Yen'de olacağız ve daha gür bir sesle takımımız için bağıracağız. Karşımızdaki bu ahlaksız ittifakı da yıkacağız. Sonunda iyi olanlar kazanacak. Biz, Türk futboluna herkes için adaleti, bunlara rağmen getireceğiz."

PFDK'NIN KARARLARI

PFDK, Atakaş Hatayspor maçında çirkin ve kötü tezahürat eyleminin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesi gerekçesiyle Galatasaray'ın 100 bin lira para cezasına çarptırılmasına, ayrıca 40 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki maç için bloke edilmesine karar vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caner Erkin'in yeni rotası belli oluyorCaner Erkin'in yeni rotası belli oluyor
Emre Belözoğlu ve Pirlo birbirine girdi... Kapılar tekmelendi "Maçı terk edelim"Emre Belözoğlu ve Pirlo birbirine girdi... Kapılar tekmelendi "Maçı terk edelim"
Okan Buruk, o soruya çok sinirlendi!Okan Buruk, o soruya çok sinirlendi!
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek son dakika haberler fenerbahçe galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri son karar ak n dakika haberleri iyet da, kulübün

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere %30'dan düşük zam iddiasına SGK'dan açıklama

Emeklilere %30'dan düşük zam iddiasına SGK'dan açıklama

Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması!

Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması!

Dünya liderlerine seslenirken "Putin öldü" iddiası!

Dünya liderlerine seslenirken "Putin öldü" iddiası!

Caner Erkin'in yeni rotası belli oluyor

Caner Erkin'in yeni rotası belli oluyor

Arda Güler bu kez saha dışı olayla gündemde!

Arda Güler bu kez saha dışı olayla gündemde!

Paige Spiranac bu kez niyeti başka bozdu!

Paige Spiranac bu kez niyeti başka bozdu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.