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Dursun Özbek'in şampiyonluk hediyesi belli oldu! Dünya yıldızı geliyor... Fenerbahçe de peşindeydi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.05.2024 14:13
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Önümüzdeki sezon hazırlıklarını şimdiden sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, Dursun Özbek'in şampiyonluk hediyesi belli oldu. İşte detaylar...

Carlos Casemiro

Carlos Casemiro

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester United
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Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları da sürerken ilk olarak sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Okan Buruk'a yeni sözleşme önermeye hazırlanıyor.

Taraflar söz konusu kontratla ilgili şimdiden anlaşmaya vardı. Hatta Özbek, 2 sezondur kırılmadık rekor bırakmayan Buruk’a transfer listesini hazırlamasını ve Şampiyonlar Ligi’nde iddialı olacak bir kadro kurmaya çalışacaklarını söyledi.

BURUK'UN İLK TERCİHİ CASEMIRO!

Casemiro

Başkan Dursun Özbek ile görüşmesinin ardından Okan hocanın da ekibiyle birlikte çalışmalara başladığı, önceliği de orta saha takviyesine verdiği öğrenildi. Buruk’un listesindeki ilk sırada ise Manchester United’dan Casemiro yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDE

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Fenerbahçe’nin de transfer gündeminde bulunan 32 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda İngiliz kulübünden ayrılmanın hesapları içerisinde. Son 2 maçta stoper oynayan Casemiro, yeniden 6 numaradaki yerine dönmeyi ve şampiyonluk iddiası olan bir takımın formasını giymeyi hedefliyor.

BAŞKANIN CAMİAYA HEDİYESİ

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İngiliz basınında yer alan iddialara göre United da yaz döneminde kadroyu yenilemeyi düşünüyor ve gönderilecek oyunculardan biri de Casemiro. Galatasaray cephesi işte bu fırsatı en kısa sürede değerlendirmeye çalışacak. Dursun Özbek’in muhtemel bir Casemiro transferini hem Okan hocaya hem de camiaya bir hediye olarak düşündüğü ifade ediliyor.

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