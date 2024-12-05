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"Dursun Özbek, Jose Mourinho'ya gıcık!" İtalyanlar manşetlerine taşıdı: El sürenlerin, elini kırarım!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
05.12.2024 17:12
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İtalyan spor basını, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Galatasaray'ın hakkına, başarısına, puanlarına göz dikenlerin gözünü çıkarırım! El sürenlerin, elini kırarım!" sözlerini manşetlerine taşıdı.

"Dursun Özbek, Jose Mourinho'ya gıcık!" İtalyanlar manşetlerine taşıdı: El sürenlerin, elini kırarım!

İtalyanın köklü spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Başkan Dursun Özbek'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları okuyucularına duyurdu. Dursun Özbek'in 'Galatasaray'a dokunanın elini kırarım' sözünü başlığa çıkan gazete, Özbek'in şu açıklamalarını paylaştı;

"EL SÜRENLERİN! ELİNİ KIRARIM!"

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"Galatasaray'ın hakkına, başarısına, puanlarına göz dikenlerin gözünü çıkarırım! El sürenlerin, elini kırarım! Herkes verilen emeğe saygı duysun."
A Spor’da Gündem Özel’e katılan Özbek, “Kimsenin hakkına, kuruşuna göz dikmedim. Kimsenin hakkımı gasp etmesine müsaade etmem. G.Saray’ın hakkına, başarısına, puanlarına göz dikenlerin gözünü çıkarırım! El sürenlerin, elini kırarım!” ifadesini kullanmıştı.

"BU TFF'YE İHTİYAÇ YOK"

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TFF’den memnun olmadıklarını belirten sarı kırmızılıların başkanı, “Eyüp maçına verilen hakem, Okan Hoca’ya inadına... Maç ve VAR hakemini öyle bir hakem seçiyor ki! Trabzon’da Trabzonspor’u katletmiş! Bizim Kasımpaşa maçına gelmiş, orada da iyi değil! Pazar günü açıkladım, maç hakemini suçlamadım. Birileri onu formatlayarak gönderdi ve görevini yaptı. TFF başkanının seçimde söz verdiği gibi Türk futboluna adalet getirmesi lazım. Söz verdiğini yapmayan kişi orada oturmasın! Sözlerini yerine getiremeyeceklerse, bu TFF’ye de ihtiyaç yok! Trabzonspor geçen gün ‘TFF yok hükmündedir’ dedi. Biz de aynı görüşteyiz” derken, ‘yapı’ iddiaları için de şunları söylemişti:

“Böyle anlamsız içi boş tartışmalardan sıyrılıp yeşil sahalara inebilsek! Bir türlü rakibimizin sahalara geldiğini görmedim! Hep masada hesaplaşma, karşı tarafı yıpratma! Kozumuzu paylaşacağımız yer yeşil sahalar.”

"DURSUN ÖZBEK MOURINHO'YA GICIK!"

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İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Özbek'in açıklamalarına yer verirken haberin içeriğinde, "Galatasaray başkanı Mourinho'ya gıcık. İstanbul'da günün konusu bu. Türk başkan yaptığı açıklamalarda yangına körükle gitti. Şüphesiz ki Özbek'in ateşli sözleri çok ses getirdi ve getirecek." ifadelerini kullandı.

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Dursun Özbek José Mourinho İtalya fenerbahçe galatasaray
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