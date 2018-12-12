TREND

Dursun Özbek, Masterchef Murat'ı mı transfer etti!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 12.12.2018 17:20 | Son Güncelleme

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek'in, Masterchef programında performansını beğendiği Murat Özdemir'i oteline transfer ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Dursun Özbek, Masterchef Murat'ı mı transfer etti!

Sosyal medyada özellikle Galatasaray hesapları tarafından paylaşılan iddiaya göre Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, sıra dışı bir transfer yaptı.

Yapılan paylaşımlarda Özbek'in, TV8'de yayınlanan Masterchef programında performansını beğendiği Murat Özdemir'i, otellerinde istihdam etmek üzere şirketine dahil ettiği ileri sürüldü.

Bu iddialar üzerine henüz bir açıklama yapılmasa da sosyal medyada bir kısım da bu haberin doğru olmadığını iddia ediyor. Şimdi tüm gözler Dursun Özbek'in üzerinde. Bakalım Özbek bu iddialara dair açıklama yapacak mı?

Acun Ilıcalı'nın kanalında yer alan Masterchef programından bir süre önce diskalifiye olan Murat Özdemir yaptıkları hareketlerle sık sık medyada gündem olmuştu.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Öyle bir kıyafetle diş hekimine gitti ki...Öyle bir kıyafetle diş hekimine gitti ki...
Tecavüzden ceza alan sevgilisiyle yatağa girdi ve...Tecavüzden ceza alan sevgilisiyle yatağa girdi ve...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek Masterchef Murat Murat Özdemir

En Çok Okunan Trend Haberler

1 ton çikolata yola döküldü

1 ton çikolata yola döküldü

'Kara kış' gelmeden mezar yerleri açıldı

'Kara kış' gelmeden mezar yerleri açıldı

Kapak olsun sözünün anlamını bilseniz bir daha kullanmazsınız

Kapak olsun sözünün anlamını bilseniz bir daha kullanmazsınız

Metin Hara ile Adriana Lima ayrıldı mı? Takipten çıkardı!

Metin Hara ile Adriana Lima ayrıldı mı? Takipten çıkardı!

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Çarpışma dizisi final mi yapıyor? O isim yanıt verdi!

Çarpışma dizisi final mi yapıyor? O isim yanıt verdi!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kelly Brook'tan olay itiraf: Sarkan göğüslerimi...

Kelly Brook'tan olay itiraf: Sarkan göğüslerimi...

Türk magazin tarihine geçen unutulmazlar skandallar

Türk magazin tarihine geçen unutulmazlar skandallar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öyle bir kıyafetle diş hekimine gitti ki...

Öyle bir kıyafetle diş hekimine gitti ki...

Nicki Minaj'dan yatak pozu!

Tecavüzden ceza alan sevgilisiyle yatağa girdi ve...

Katie Salmon soğuğa aldırmadan sokağa bakın nasıl çıktı

Soğuğa aldırmadı! Göğüslerini sergiledi

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen iddialara yanıt verdi!

10 günde 5 kilo mu aldı? İlk kez açıkladı

Metin Hara ile Adriana Lima ayrıldı mı? Takipten çıkardı!

Ayrıldılar mı? Bomba paylaşım

Brad Pitt Barack Obama’yla akraba çıktı!

Brad Pitt Barack Obama’yla akraba çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.