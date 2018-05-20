Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun ardından Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, "30 milyonun mutluluğunu görmek bambaşka bir şey. Şampiyonluk hayırlı uğurlu olsun. Mutluluğumun en baştaki sebebi, 30 milyon taraftarımızı mutlu etmek. Takımın kuruluşunda katkımız büyük. Sevinç sarhoşluğu içindeyim" ifadelerini kullandı.



