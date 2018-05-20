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Dursun Özbek: "Takımın kuruluşunda katkımız büyük"

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.05.2018 00:41 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski başkanlarından Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların şampiyonluğunun ardından, "Takımın kuruluşunda katkımız büyük. Sevinç sarhoşluğu içindeyim" diye konuştu.

Dursun Özbek: "Takımın kuruluşunda katkımız büyük"

Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun ardından Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, "30 milyonun mutluluğunu görmek bambaşka bir şey. Şampiyonluk hayırlı uğurlu olsun. Mutluluğumun en baştaki sebebi, 30 milyon taraftarımızı mutlu etmek. Takımın kuruluşunda katkımız büyük. Sevinç sarhoşluğu içindeyim" ifadelerini kullandı.


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