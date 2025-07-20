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Dursun Özbek'ten Abdullah Kavukcu'ya talimat! Transfer bitti bitecek... Galatasaray'dan Osimhen açıklaması!

Galatasaray'ın kadrosuna katabilmek adına uzun süredir uğraş verdiği yıldız isim Victor Osimhen için son aşamaya gelinirken, Sarı-Kırmızılılar'ın başkanı Dursun Özbek'ten bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Dursun Özbek'ten Abdullah Kavukcu'ya talimat! Transfer bitti bitecek... Galatasaray'dan Osimhen açıklaması!
Berker İşleyen

Galatasaray, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Oyuncunun kararlı tutumu, bu transferde kilit rol oynadı.

ZORLU SÜREÇ

Dursun Özbek ten Abdullah Kavukcu ya talimat! Transfer bitti bitecek... Galatasaray dan Osimhen açıklaması! 1

Sezon sonunda başlayan görüşmelerde Napoli ile yapılan sözleşmedeki 75 milyon Euro'luk bedeli ödemeyi kabul eden Galatasaray, süreçte birçok engelle karşılaştı. Napoli, önce tam ödeme talep etti, ardından 40 milyon Euro peşin, kalanı iki taksitle istedi. Ayrıca İtalyan bankalarından teminat şartı koştu. Bu bitmek bilmeyen talepler, sarı-kırmızılı yönetimi zorladı ve hatta Osimhen'den vazgeçilmesi gündeme geldi.

OSIMHEN'İN KARARLILIĞI

Dursun Özbek ten Abdullah Kavukcu ya talimat! Transfer bitti bitecek... Galatasaray dan Osimhen açıklaması! 2

Tam bu noktada Osimhen'in tavrı belirleyici oldu. Napoli'ye "Galatasaray'dan başka takımda oynamam" diyerek ısrarcı olan Nijeryalı yıldız, kulübünün yumuşamasını sağladı ve Galatasaray yönetiminin de transferden vazgeçmemesine neden oldu.

DURSUN ÖZBEK'İN TALİMATI

Dursun Özbek ten Abdullah Kavukcu ya talimat! Transfer bitti bitecek... Galatasaray dan Osimhen açıklaması! 3

Sabah'ın haberine göre; Başkan Dursun Özbek, görüşmeleri yürüten Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'ya, "Osimhen hep dik durdu, bunu karşılıksız bırakamayız. Başka golcüye bakmayın, transferi bitirin" talimatını verdi. Bu kararın ardından Napoli ve Galatasaray, tüm şartlarda anlaşmaya vardı.

RESMİ AÇIKLAMA YAKIN

Dursun Özbek ten Abdullah Kavukcu ya talimat! Transfer bitti bitecek... Galatasaray dan Osimhen açıklaması! 4

Transferde pürüzler giderildi ve artık sadece anlaşma detaylarının netleşmesi bekleniyor. Resmi açıklamanın an meselesi olduğu belirtildi.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Dursun Özbek ten Abdullah Kavukcu ya talimat! Transfer bitti bitecek... Galatasaray dan Osimhen açıklaması! 5

Galatasaray, Napoli'ye 40 milyon Euro peşin ödeyecek, kalan 35 milyon Euro ise 2026'ya kadar iki taksitle tamamlanacak. Napoli'nin, Osimhen'in 2027'ye kadar İtalya'da başka bir kulübe satılmaması şartı da kabul edildi. Osimhen, 4 yıllık sözleşmeyle yıllık 16 milyon Euro kazanacak.

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